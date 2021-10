McCarthy de WH sur la réglementation augmentant les prix du pétrole et du gaz : la réglementation « Nous allons utiliser »

par Ian Hanchett, Breitbart :

Lors de la diffusion jeudi des « Hallie Jackson Reports » de MSNBC, la conseillère nationale pour le climat de la Maison Blanche, Gina McCarthy, a répondu aux inquiétudes selon lesquelles une réglementation accrue entraînerait une augmentation des prix du gaz et du pétrole en déclarant « Il y a une place pour » la réglementation et « Nous allons l’utiliser. » McCarthy a également présenté les auditions avec des dirigeants pétroliers à Capitol Hill comme «un jour de jugement» pour l’industrie pétrolière et gazière.

L’animatrice Hallie Jackson a demandé: « [T]chapeau grande audience pétrolière sur Capitol Hill, significatif, franchement, historique qu’ils se réunissent tous. Il y a ce genre d’argument que vous avez entendu certains républicains faire valoir que davantage de réglementations pourraient entraîner une augmentation des prix du gaz et du pétrole, etc. Je me demande comment vous réagissez à cela et votre réaction à ce que vous avez pu voir jusqu’à présent lié à cette audience qui est toujours en cours, soit dit en passant.

McCarthy a répondu: «Oui, eh bien, c’est essentiellement un jour de jugement, je pense, pour le secteur pétrolier et gazier. Parce que pendant de nombreuses décennies, ils ont nié le changement climatique. Et maintenant que nous voyons, tous les jours, les incendies de forêt, les sécheresses, les inondations, le stress thermique, les gens n’écoutent plus ça ou ne le tolèrent plus. Donc, ils ne peuvent plus s’en passer. Ils doivent prendre au sérieux la fourniture d’énergie et d’électricité propres aux habitants de ce pays, et ils doivent arrêter avec la tromperie et entrer dans cette décennie et nous aider à faire la transition vers une énergie propre afin que nous puissions gagner le 21e siècle ici. Donc, il n’y a plus à cacher le changement climatique. Il n’y a plus de négateurs climatiques. Il s’agit à peu près de qui gagnera l’avenir, et celui qui s’attaque au climat de la manière la plus intelligente, ce que nous avons l’intention de faire, sera le grand gagnant. »

Jackson a ensuite demandé: « Donc, aux républicains qui soutiennent, hé, plus de réglementations pourraient signifier que les consommateurs, les Américains paient plus pour des trucs, dites-vous ? »

McCarthy a répondu : « Eh bien, ce que je dirais, c’est qu’il y a de la place pour la réglementation. Mais ce paquet, ce cadre que le président examine, c’est avant tout des investissements. Il ne s’agit pas de sanctions. Tout dépend de la façon dont nous utilisons notre puissance économique pour aller de l’avant et, encore une fois, gagner les emplois d’aujourd’hui et ceux de demain. Ainsi, ils peuvent parler de réglementation autant qu’ils le souhaitent. Il y a une place pour ça. Nous allons l’utiliser. Parce qu’il y a des opportunités qui ne peuvent pas être saisies autrement. Mais en ce moment, si vous regardez ce cadre, vous ne voyez pas de règlements et de règles. Vous voyez opportunité après opportunité.

