D’ABORD SUR FOX: Le leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, demande une réunion avec le président Biden à la suite de chiffres « alarmants » à la frontière qui ont montré plus de 192 000 rencontres de migrants en septembre.

« Je vous écris pour exprimer à nouveau ma plus vive inquiétude concernant la crise à notre frontière sud et pour demander une réunion urgente pour discuter de cette crise », a écrit McCarthy à Biden dans une lettre samedi, obtenue par Fox News.

RENCONTRE DE MIGRANTS À LA FRONTIÈRE SUD UN PEU MOINS DE 200 000 EN SEPTEMBRE, ALORS QUE L’EXERCICE 2021 BAT UN RECORD

McCarthy a écrit à Biden après que de nouveaux chiffres de Custom and Border Protection (CBP) aient montré qu’il n’y avait eu qu’une légère diminution des rencontres de migrants en septembre par rapport aux plus de 200 000 rencontrés en juillet et août.

Cela signifie qu’il y a eu plus de 1,7 million de rencontres au cours de l’exercice 2021, marquant un nouveau record annuel. Les républicains ont tiré la sonnette d’alarme non seulement sur les chiffres, mais aussi sur les craintes que des suspects figurant sur la liste de surveillance du terrorisme ne dépassent les agents débordés de la patrouille frontalière.

« Ces statistiques sont alarmantes », a déclaré McCarthy. « Le CBP a arrêté plus de 1,4 million de personnes traversant illégalement la frontière depuis votre entrée en fonction, et le nombre total de rencontres au cours de cet exercice est à un niveau record. Il ne fait aucun doute qu’il y a une crise sans précédent, que je suis déterminé à travailler avec votre administration pour résoudre.

L’administration Biden a reconnu que la situation est un défi, tout en la qualifiant rarement de crise, mais a imputé cette augmentation à des facteurs tels que la fermeture des voies d’asile légales par l’administration Trump. Il s’est également concentré sur les « causes profondes » comme la pauvreté et la violence en Amérique centrale.

Les républicains, quant à eux, ont souligné la fin des politiques de l’ère Trump telles que la construction de murs frontaliers et les protocoles de protection des migrants – qui maintenaient les migrants au Mexique en attendant leurs auditions.

Des dizaines de milliers de migrants se rassemblent à la frontière sud avant de «rester au Mexique redémarrer», selon des sources

En outre, les législateurs du GOP ont également souligné les efforts des démocrates du Congrès pour inclure soit une voie vers la citoyenneté, soit une forme de statut juridique pour ceux qui se trouvent déjà illégalement dans le pays dans un projet de loi de réconciliation budgétaire.

Alors que ces efforts ont jusqu’à présent été abattus par le parlementaire du Sénat, le sénateur Bob Menendez, D-NJ, cette semaine, a présenté un « plan C » qui utiliserait la libération conditionnelle pour accorder un statut légal à environ huit millions d’immigrants illégaux.

MENENDEZ PRÉSENTE LE PLAN C D’AMNISTIE POUR DES MILLIONS D’IMMIGRANTS ILLÉGAUX DANS LE PROJET DE RÉCONCILIATION EN DEM

Bien qu’il soit peu probable que de telles propositions s’appliquent à de nouveaux immigrants illégaux, les républicains ont déclaré que de telles propositions agiraient comme un autre facteur d’attraction des migrants vers le nord.

McCarthy a averti samedi Biden que de telles inclusions dans le projet de loi – qui n’auraient pas besoin du soutien des républicains pour passer – ne feraient qu’exacerber la crise.

« En tant que leader républicain à la Chambre des représentants, je suis opposé à toute disposition d’amnistie de masse dans le cadre du projet de loi de réconciliation actuellement débattu entre les membres de votre parti », a-t-il déclaré. « En faisant promulguer l’amnistie et d’autres avantages fédéraux pour les immigrants illégaux, vous inciterez un nombre encore plus grand de migrants illégaux. Cette politique aggraverait la crise frontalière. »

McCarthy a conclu sa lettre en déclarant que la crise frontalière « transcende les lignes de parti » et « nous obligera à travailler ensemble pour la résoudre ».

« Cela commence par une reconnaissance de la crise et une volonté de la résoudre », a-t-il déclaré.

Griff Jenkins de Fox News a contribué à ce rapport.