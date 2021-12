McCarthy: Joe Manchin a été un courtier « honnête » tandis que son parti « a surjoué sa main »

Le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale Joe Manchin III a été un intermédiaire honnête dans ses négociations avec les administrations Biden et Trump, tandis que dans les négociations « Construire en mieux » ces derniers temps, la direction de son parti « a surjoué sa main » et a perdu le soutien de l’alpiniste, Le chef de la minorité parlementaire, Kevin McCarthy, a déclaré lundi.

McCarthy, R-Calif., a déclaré à « Fox News Primetime » que « les démocrates ont fait une erreur fatale » en faisant passer la refonte socio-économique d’extrême gauche à la Chambre sans avoir tenu une conférence ni être passé par le Sénat, suggérant que le Manchin modéré n’avait pas d’opposition. nombres à la chambre basse pour que la direction libérale soit aussi préoccupée.

« C’était surprenant, mais si vous écoutez Joe Manchin, une chose à son sujet, il a été exactement et systématiquement honnête tout au long: il a dit qu’il le ferait et a même signé un accord selon lequel il n’irait pas plus haut que les 1,8 billion de dollars », a-t-il déclaré. mentionné.

« Et maintenant [The House] a voté pour 87 000 agents de l’IRS pour vous espionner – Ils ont voté pour ouvrir la frontière et faire des gens des citoyens légaux lorsqu’ils sont venus ici illégalement. Ils ont voté pour supprimer les exigences de travail [for handouts]. C’est un très mauvais vote. Mais Joe Manchin a tenu parole. Maintenant, je ne pensais pas que cela arriverait », a poursuivi McCarthy.

« Je pensais qu’il y avait de fortes chances qu’ils [Democrats] ferait passer quelque chose. C’est une vraie défaite tout autour, et ils ont surjoué leur main. »

McCarthy a également réagi au retour de flamme en cours au sein du parti contre Manchin, dont les sources incluent la secrétaire de presse de la Maison Blanche Jennifer Psaki, les représentants Ilhan Omar du Minnesota et Alexandria Ocasio-Cortez de New York, et le sénateur Bernie Sanders du Vermont.

« [F]ou ceux qui pensaient qu’ils intimideraient Joe Manchin en Virginie-Occidentale, ils devraient regarder à nouveau. Joe Manchin est plus populaire en Virginie-Occidentale aujourd’hui à cause de ce qu’il a dit hier. Et ils ne vont pas l’intimider. Plus de gens le soutiendront en Virginie-Occidentale », a prédit McCarthy.

Le sénateur américain Joe Manchin (D-WV) s’entretient avec des journalistes à Capitol Hill à Washington, États-Unis, le 19 janvier 2018. REUTERS/Yuri Gripas

McCarthy a ajouté que Manchin n’est que le dernier démocrate à s’opposer à son parti de manière majeure, soulignant comment le représentant du New Jersey Jeff Van Drew a changé son affiliation à républicain pendant les années Trump.

« Nous avons eu une réinscription individuelle de démocrate à républicain et je pense qu’il y a quelques autres démocrates qui y réfléchissent », a-t-il déclaré.

« Pourquoi? Pas parce qu’ils ont changé, mais le parti a changé. Le Parti démocrate n’est plus le Parti démocrate d’autrefois. C’est un parti démocrate socialiste. Bernie Sanders le dit; AOC et autres. Et c’est en décalage avec le courant dominant de l’Amérique. »

« C’est leur problème. Ils laissent cette aile de l’aile socialiste du parti dicter leur politique; dicter l’intimidation », a ajouté McCarthy. « Heureusement pour nous, Joe Manchin a résisté. »