McCarthy: le GOP prouve qu’il peut gagner sur les problèmes d’unification alors que Biden et Sanders partent et se divisent

Le leader de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, R-Calif., a déclaré dimanche que les républicains ont prouvé que des questions unificatrices comme l’éducation et la prévention du crime peuvent être des idéaux gagnants dans un pays de plus en plus divisé par les démocrates qui continuent de basculer de plus en plus à gauche dans la gouvernance socialiste.

McCarthy a principalement pointé du doigt la Virginie, le Texas et le New Jersey lors de son interview avec Mark Levin sur « Life, Liberty & Levin », disant à l’hôte que le gouverneur élu Glenn Youngkin a trouvé le pouls du peuple tout en réprimandant simultanément l’agenda de la gauche.

« Chaque parent dans chaque comté et chaque coin de ce pays a le droit de savoir ce qu’on enseigne à ses enfants », a déclaré McCarthy alors que Levin pointait du doigt les personnalités des médias qualifiant les parents amis de Youngkin de « racistes » pour s’être opposés à la théorie critique de la race.

« Ils ont le droit d’avoir leur mot à dire. Les républicains respectent les droits et l’éducation des parents. C’est pourquoi nous proposons une Déclaration des droits des parents parce que cela a été un signal d’alarme. »

Le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, organise un événement de campagne à Amherst, en Virginie, le 28 octobre 2021. (Fox News/Charles Creitz)

McCarthy a déclaré que la réponse des démocrates aux parents contrariés lors des réunions du conseil scolaire était de demander au procureur général Merrick Garland de « les poursuivre », tandis que les républicains ont plutôt choisi d’exprimer leur soutien aux droits parentaux.

« C’est ce qui rassemble les gens dans les banlieues et les métropoles et dans les zones rurales. Cela fait partie de l’appel de ce que nous trouvons à travers la base que les gens respectent les droits des autres et le Parti républicain continue de respecter les droits des parents … » il a dit.

McCarthy a souligné une course moins médiatisée à San Antonio, au Texas, où un républicain a remporté un siège législatif d’État dans un district fortement hispanique où le président Biden a gagné par 14 points un an auparavant.

John Lujan a battu le démocrate Frank Ramirez dans le Texas House District 118 mardi, tandis qu’un rapport de l’Associated Press montrait que Youngkin remportait le vote latino dans l’Old Dominion contre le démocrate Terence McAuliffe.

« Pensez à tous les plafonds de verre que les Républicains ont brisés lors de cette dernière élection [on Tuesday]. Ce n’était pas seulement l’élection du gouverneur, la première femme issue d’une minorité élue lieutenant-gouverneur, [but] vous regardez la course au Texas. Cette [seat] est à 73% hispanique », a-t-il déclaré.

Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan Jr., à la une d’une collecte de fonds pour le candidat du procureur général de Virginie, Jason Miyares, le 22 octobre 2021 dans le comté de Fairfax, en Virginie (campagne de Jason Miyares)

« Les républicains ont remporté ce mouvement … donc tout démocrate qui se range derrière l’aile socialiste et qui a un siège que Biden a remporté par 16 points ou moins, ils sont désormais compétitifs », a déclaré le législateur de Bakersfield.

« Nous pouvons bien sûr changer l’histoire et dans un an, nous ne nous engageons pas dans la voie du socialisme, nous réveillons également le reste de la nation. Et je ne remercierai jamais assez la base pour le travail qu’ils font parce que ce sont eux qui sont sortis. »

McCarthy a également fait l’éloge du sénateur élu de l’État du New Jersey, Edward Durr, un chauffeur de camion de meubles dont les dépenses de campagne ont été éclipsées par son adversaire, le président sortant du Sénat, Steve Sweeney, D-West Deptford.

Capture d’écran de l’annonce de campagne d’Edward Durr, prise sur un iPhone. (Campagne Ed Durr)

Durr « savait ce que les gens voulaient », a déclaré McCarthy. « Il conduisait un camion. Il savait que les coûts augmentaient, et il a fait du porte-à-porte et il a engagé les gens directement. »

La victoire de Durr a envoyé des ondes de choc dans les cercles politiques du New Jersey, un peu de la même manière que l’élection de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., en 2018, a stupéfait les politiciens new-yorkais qui pensaient que le président du House Democratic Caucus, Joe Crowley, naviguerait vers sa réélection après 20 ans représentant son district du Queens.

McCarthy a ajouté qu’une grande partie de l’aile gauche du Parti démocrate « ne se considère même pas démocrate ».

Il a souligné le fait que le sénateur Bernard Sanders du Vermont, un indépendant enregistré qui se décrit comme un « socialiste démocrate », est le président de la commission du budget et est chargé d’élaborer une législation de réconciliation.

« Ce sont eux qui contrôlent le Parti démocrate. Ils veulent transformer l’Amérique », a déclaré McCarthy.

« C’est ce qu’a été le signal d’alarme mardi. C’était dans tout le pays. »