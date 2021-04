McCarthy mène la réaction du GOP à l’appel du représentant démocrate Waters aux manifestants de “ rester dans la rue ” ⋆ .

Le représentant de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, promet de censurer officiellement la représentante démocrate de Californie Maxine Waters pour avoir dit aux manifestants du Minnesota au cours du week-end de «devenir plus conflictuels» si l’officier du procès pour meurtre de George Floyd ne recevait pas de verdict de culpabilité.

L’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin fait face à des accusations de meurtre et d’homicide involontaire coupable dans la mort de George Floyd en mai 2020. Un verdict est attendu dès cette semaine.

«J’espère que nous allons obtenir un verdict qui dira coupable, coupable, coupable», a déclaré Waters samedi, alors qu’il parlait aux manifestants dans la banlieue de Minneapolis où Daunte Wright a été mortellement abattu la semaine dernière par la police dans un arrêt de la circulation. «Nous devons rester dans la rue et devenir plus actifs. Nous devons devenir plus conflictuels. Nous devons nous assurer qu’ils savent que nous sommes sérieux. »

McCarthy a demandé dimanche à la présidente de la Chambre Nancy Pelosi de prendre des mesures contre Waters pour son commentaire et a déclaré qu’il le ferait si elle ne le faisait pas.

“Maxine Waters incite à la violence à Minneapolis, tout comme elle l’a incitée dans le passé”, a déclaré le républicain californien, selon The Daily Wire. «Si le Président Pelosi n’agit pas contre cette rhétorique dangereuse, je vais agir cette semaine.»

La réponse de McCarthy est venue au milieu de la réaction républicaine généralisée du Congrès ce week-end contre les commentaires de Waters, 82 ans.

«@SpeakerPelosi, vous avez destitué le président Trump après avoir dit qu’il avait incité à la violence en disant« marchez pacifiquement »vers le Capitole. Je peux donc m’attendre à un oui de votre part sur ma résolution d’expulser @ RepMaxineWaters pour incitation à la violence, émeutes et abus de pouvoir menaçant un jury, n’est-ce pas? », A tweeté la représentante de Géorgie Marjorie Taylor Green.

D’autres membres du GOP condamnant également les commentaires de Waters incluent le sénateur du Texas Ted Cruz et les représentants Lauren Boebert, du Colorado, et Andy Biggs, de l’Arizona.