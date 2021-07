McCarthy qualifie Cheney et Kinzinger de «républicains Pelosi» ⋆ .

Le leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a fait référence aux représentants du GOP Liz Cheney (R-Wyo.)

La semaine dernière, Pelosi a rejeté deux des cinq choix de McCarthy pour le comité restreint.

Just the News a demandé à McCarthy sa réponse aux républicains qui pensent qu’il devrait permettre à trois de ses cinq candidats au comité de participer.

« Qui est-ce, Adam et Liz ? Ne sont-ils pas un peu comme les républicains Pelosi ? » McCarthy a déclaré lors d’une interview à la Maison Blanche où les dirigeants du Congrès ont assisté à un événement marquant le 31e anniversaire de l’Americans with Disabilities Act avec le président Biden et le vice-président Harris.

“Personne ne pense que c’est juste, et personne ne pense que cela arrivera à la vérité, malheureusement”, a déclaré McCarthy. «Je veux dire, six mois, comment le Sénat peut-il avoir deux comités, bipartites, aller étudier cela et avoir l’audience et faire déjà revenir le rapport et continuer à faire de la politique. C’est irrespectueux envers la nation.

On a également demandé à McCarthy s’il envisageait de prendre des mesures contre Cheney ou Kinzinger pour avoir rejoint le comité restreint, par exemple en les dépouillant de leurs tâches au sein du comité du Congrès.

“Nous verrons”, a répondu McCarthy.

Cheney a répondu à McCarthy la qualifiant ainsi que Kinzinger de « Républicains Pelosi ».

“Je pense que c’est assez enfantin”, a déclaré Cheney. “Nous avons des affaires très sérieuses ici.”