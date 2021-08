McCarthy qualifie le retrait de Biden d’Afghanistan d'”embarras pour notre nation”

in

Le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, R-Calif., a critiqué la “mauvaise gestion complète” du président Biden du retrait des troupes d’Afghanistan et a appelé l’armée américaine à continuer de fournir “un soutien aérien rapproché” pour lutter contre les forces talibanes en plein essor.

McCarthy s’est entretenu vendredi avec l’ambassadrice d’Afghanistan aux États-Unis, Adela Raz, puis s’en est pris à l’administration Biden.

“La Maison Blanche n’a pas de plan discernable autre que de plaider auprès des talibans”, a déclaré McCarthy dans un communiqué vendredi soir. “Le retrait raté, qui rappelle son retrait raté d’Irak, est un embarras pour notre nation.”

McCarthy a déclaré que Biden ne doit pas abandonner ses alliés.

“Le président Biden doit continuer à fournir le soutien aérien rapproché nécessaire au gouvernement afghan pour se protéger des talibans et s’assurer qu’Al-Qaïda et ISIS ne prennent pas pied en raison des politiques désastreuses de l’administration Biden”, a déclaré le haut responsable républicain de la Chambre.

Le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky., a proposé un langage plus fort que McCarthy dans sa déclaration après avoir parlé à Raz vendredi, affirmant que l’armée américaine devrait “marteler” les talibans avec des frappes aériennes.

“Il n’est pas trop tard pour empêcher les talibans d’envahir Kaboul”, a déclaré vendredi McConnell. “L’administration doit agir rapidement pour marteler les avancées des talibans avec des frappes aériennes, fournir un soutien essentiel aux Forces nationales de défense et de sécurité afghanes (ANDSF) défendant la capitale et empêcher la chute apparemment imminente de la ville.”

Ces commentaires interviennent alors que les talibans s’emparent de plus de provinces en Afghanistan tandis que l’armée américaine poursuit son retrait prévu du pays d’ici la fin août dans le but de mettre fin à une guerre de près de 20 ans. Les talibans contrôlent désormais au moins 20 des 34 provinces afghanes, les alliés craignant que la capitale Kaboul ne tombe également sous le contrôle des talibans.

Biden, qui est à Camp David dans le Maryland, a eu une réunion par vidéoconférence samedi matin avec son équipe de sécurité nationale pour discuter de la sortie en cours d’Afghanistan et des efforts pour évacuer les interprètes et autres Afghans à risque qui travaillaient pour le gouvernement américain, selon un responsable de la Maison Blanche.

Biden a déclaré plus tôt cette semaine qu’il ne regrettait pas son calendrier de retrait d’Afghanistan, arguant que les Américains ont déjà subi trop de blessures et de morts dans le pays et que les Afghans doivent “se battre pour eux-mêmes”.

Dans ses remarques mardi, Biden a déclaré qu’il continuerait à respecter les engagements américains de fournir un soutien aérien rapproché, de fournir aux forces afghanes de la nourriture et de l’équipement et de payer leurs salaires.

“Mais ils doivent vouloir se battre”, a déclaré Biden mardi. “Ils sont plus nombreux que les talibans.”

