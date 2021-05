McCarthy voulait désespérément faire taire Cheney. Il a échoué ⋆ .

Le chef républicain de la minorité, Kevin McCarthy, avait un problème à court terme: un membre de son équipe de direction a refusé d’accepter le mensonge sans fondement selon lequel l’élection de 2020 avait été volée à Donald Trump. La républicaine de la Chambre au troisième rang, la républicaine Liz Cheney du Wyoming, a également refusé de se taire sur les mensonges de Trump, ce qui signifiait également qu’elle appelait la majorité de son caucus un groupe de menteurs, car beaucoup d’entre eux continuent de répandre ces mensonges, et la plupart d’entre eux ont voté pour rejeter la certification des résultats des élections. McCarthy a décidé qu’elle devait partir.

À bien des égards, McCarthy a simplement cédé à la pression des membres de son caucus et de la base du GOP. Plusieurs sondages ont montré qu’une majorité substantielle d’électeurs républicains pensent que l’élection a été volée à Trump ou que Joe Biden n’est pas le président légitime. Un sondage du Public Religion Research Institute en mars a révélé que si seulement 29% des Américains pensent que «l’élection de 2020 a été volée à Donald Trump», les deux tiers des républicains (66%) pensent que c’est vrai. Pendant ce temps, 72% des indépendants et 95% des démocrates ne sont pas d’accord.

Ce n’est donc pas comme si une petite partie de la base du GOP était délirante. C’est plus comme si la majeure partie du Parti républicain avait déménagé à Fantasy Island dans un avenir prévisible, et Cheney courait partout en disant à tout le monde: “Hé, vous savez que ce n’est qu’une émission de télévision, n’est-ce pas?”

McCarthy a conclu que la meilleure chose à faire était de simplement supprimer le messager, afin que les républicains de la Maison puissent entrer et sortir du cocktail Fantasy Island quand ils le voulaient. Il espérait désespérément vivre dans deux mondes – l’un où il pourrait visiter la Maison Blanche et affirmer que remettre en question la légitimité de l’élection était «fini» maintenant, et l’autre où il pourrait simultanément envoyer un texte de collecte de fonds à la base du GOP saccageant le président en tant que «Corrupt Joe Biden».

McCarthy avait tout réglé. Avec Cheney dans le rétroviseur, il pourrait écumer l’argent et le soutien des deux républicains du monde réel prétendant que le parti pourrait revenir à la formation post-Trump, et les Trumpers de Fantasy Island dévaler cette conspiration fascinante Qool-Aid.

Le problème est que lorsque McCarthy a mis Cheney à la hache, il ne l’a pas vraiment fait taire – c’est ainsi que les choses se sont déroulées dans son pays imaginaire. De retour dans le monde réel, McCarthy lui tendit un mégaphone et la lâcha pour le terroriser lui et les républicains de la Chambre pour toujours. Cheney, qui n’est pas vraiment une néophyte politique, est maintenant une femme en mission, sans rien à perdre.

Après son éviction, Cheney a immédiatement quitté la salle de son exécution ratée pour passer devant les caméras et promettre: «Je ferai tout mon possible pour que l’ancien président ne se rapproche plus jamais du bureau ovale.» Puis elle s’est envolée pour s’asseoir en réalité avec Savannah Guthrie de NBC, suivie d’un autre fantasme avec Bret Baier de Fox News.

Une traînée de larmes de GOP la suivit. «C’est à quoi ça ressemble quand quelqu’un se présente à la présidence», a informé le représentant Mike Rogers de l’Alabama à ses collègues alors qu’ils regardaient Cheney répondre aux questions des journalistes.

En effet, lorsque Guthrie a interrogé Cheney sur une candidature à la présidentielle 2024, elle a décidé de faire «tout ce qu’il faut» pour empêcher Trump de reprendre le contrôle du gouvernement américain. Peu de choses pourraient grincer plus à McCarthy qu’une candidature de Cheney à la nomination du GOP. Même si elle perdrait sûrement, elle pourrait aussi potentiellement creuser un coin à travers la base du parti.

Mais il y a un long chemin à parcourir d’ici là. En attendant, Cheney se battra pour son siège dans ce qui sera certainement l’une des courses les plus scrutées du cycle 2020. Contrairement à la croyance populaire, elle peut encore avoir une chance là-bas, étant donné un champ potentiellement bondé et le fait que les résidents de toute affiliation peuvent voter à la primaire républicaine du Wyoming s’ils changent d’enregistrement de parti. Cheney a également levé 1,54 million de dollars au premier trimestre, son meilleur trimestre de collecte de fonds depuis son élection en 2016, selon ..

Mais l’éviction de Cheney pourrait également se répercuter sur les courses à mi-parcours d’autres membres du GOP – en particulier les conservateurs de la vieille école.

«Ce à quoi ils vont ouvrir la porte, c’est une situation où personne n’est assez trompeur», a déclaré l’ancienne membre du Congrès du GOP, Barbara Comstock, qui a perdu son siège de banlieue en Virginie en 2018 dans la vague bleue du sentiment anti-Trump qui a balayé le pays. «C’est un problème pour tout le monde.»

Tout cela reste à voir. Pour l’instant, les libéraux peuvent simplement se délecter du fait que Cheney passera l’année et demie à lâcher toutes les petites bombes de réalité qu’elle peut sur le monde imaginaire de McCarthy.

Vendredi, Cheney a postulé dans une interview à ABC News que McCarthy devrait «absolument» témoigner à la commission du 6 janvier au sujet de ses conversations avec Trump ce jour-là.

«Je ne serais pas surpris s’il était assigné à comparaître», a déclaré Cheney à Jon Karl d’ABC. «Je pense qu’il a très clairement, et a dit publiquement, qu’il avait des informations sur l’état d’esprit du président ce jour-là. Juste au cas où quelqu’un aurait oublié ce que McCarthy a dit.

McCarthy a mis fin à Cheney cette semaine parce qu’il était désespéré de se concentrer sur 2022, sans rappeler harcelant que lui et son caucus ont menti si abondamment au peuple américain qu’une certaine partie d’entre eux est maintenant définitivement trompée.

Si McCarthy avait gardé Cheney proche, il aurait pu atténuer les dégâts dans une certaine mesure. Mais pour la garder dans ce poste, il aurait fallu un vrai leadership de sa part, et un démagogue sycophantique spongieux de McCarthy dans le pire sens du terme, qui est au-dessus de sa tête.

Cheney ne le laissera jamais, ni aucun électeur républicain ayant encore un pied dans la réalité, l’oublier.

