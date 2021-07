McCartney et plus pour le batteur Denny Seiwell

La batterie de Denny Seiwell peut être entendue sur des disques de James Brown, Art Garfunkel, Billy Joel, et bien d’autres. Mais c’est en tant que membre fondateur de Les ailes de Paul McCartney qu’il sera toujours le plus connu. C’est un artisan aussi respecté dans les cercles du jazz qu’il l’était à l’apogée de sa notoriété dans le rock.

Né en Pennsylvanie, à Seiwell, le 10 juillet 1943, Denny a été initié à la batterie par son père alors qu’il n’avait que cinq ans. Après le lycée, il a joué avec le Navy Jazz Band et a ensuite été enseigné à Chicago par Roy Knapp, tuteur de grands batteurs tels que Louie Bellson et Buddy Rich.

Séances new-yorkaises

Denny s’est fait un nom en tant que joueur de session lorsqu’il a déménagé à New York, jouant également régulièrement au club de jazz Half Note avec les Zoot Sims et Al Cohn Quintet. Alors que McCartney avançait dans son post-Beatles carrière, et après un début, McCartney, qui ne comprenait que Paul et sa femme Linda, il a recruté Seiwell pour le magistral album de Ram de 1971.

Quelques mois plus tard, McCartney était de retour dans un groupe, et Denny en faisait partie. Seiwell venait de jouer sur le premier album de Joel Cold Spring Harbor lorsque Wings, avec les deux Dennys, Seiwell et Laine, a sorti le Faune album.

“Une si bonne expérience de travail”

“Nous avons eu une si bonne expérience de travail et un effort artistique”, a déclaré Seiwell à Something Else! en 2012, « qu’il m’a demandé de venir – de quitter mon poste de batteur de sessions à New York – et de déménager en Angleterre et de former avec lui le groupe Wings. Et nous avons assemblé Wings.

Suite à l’arrivée d’Henry McCullough, le groupe est revenu à l’essentiel et a pris la route pour une tournée des universités britanniques, puis pour l’aventure Wings Over Europe. décrit ici. Seiwell a également joué sur L’album des Ailes de 1973 Red Rose Speedway, y compris sur le tube majeur “My Love”, et il a joué à la batterie cette année-là sur leur chanson thème mémorable pour le film de James Bond Vivre et laisser mourir.

Après avoir quitté Wings, Denny a travaillé avec des artistes tels que Donovan et Joe Cocker, joué sur des disques de Garfunkel, Brown et d’autres et sur des bandes sonores telles que Grease II et Waterworld. “Maintenant que je suis à la retraite de l’enregistrement grand public”, a déclaré Seiwell dans la même interview de 2012, “Je m’amuse plus et je retourne à mes racines dans le jazz.”

« Pourquoi ne faisons-nous pas le morceau pour lequel je suis le plus connu ? »

Après avoir enregistré cinq chansons de McCartney pour son premier album avec le Denny Seiwell Trio, Reckless Abandon, Boomerang de septembre 2018 a inclus une nouvelle version de “Live And Let Die”. “Je pensais que pour celui-ci, nous devrions avoir au moins un morceau de McCartney”, a-t-il déclaré à Billboard, “et cela aiderait probablement les ventes, alors j’ai dit:” Pourquoi ne ferions-nous pas le morceau pour lequel je suis le plus connu, ‘ qui est ‘Live and Let Die’, et nous l’avons mis en forme, en essayant de garder autant de disque que possible dans notre original.

“C’est un air amusant, et il n’a pas fallu beaucoup de temps pour le mettre en forme”, a-t-il déclaré, ajoutant que Paul avait approuvé toutes les interprétations du Trio. Seiwell a déclaré que McCartney a décrit son interprétation de “Live And Let Die” comme “très cool”.

