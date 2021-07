McColl’s fête ses 120 ans dans la rue principale

« L’importance des magasins de quartier n’a jamais été aussi grande qu’aujourd’hui. » PDG de McColl.

McColl’s a lancé les célébrations de son 120e anniversaire, en reconnaissance de servir les communautés locales à travers le Royaume-Uni avec des produits d’épicerie essentiels.

Dans le cadre des célébrations, des bannières d’anniversaire et des affiches de vitrine seront affichées en magasin et une série de concours ont été lancées sur les réseaux sociaux, offrant aux clients de McColl’s une chance de gagner des bons et plus encore.

Les 16 000 employés de McColl recevront également un rabais pour le personnel et une boîte de caramels, chacun en reconnaissance du fondateur Toffee Bob McColl.

Ceux qui célèbrent leurs 50 ans de service à la chaîne de dépanneurs raconteront également leurs histoires individuelles au fil des ans.

Robert Smyth McColl.

La création de McColl a commencé en 1901 lorsque le footballeur écossais Robert Smyth “Toffee Bob” McColl a décidé d’utiliser une partie de ses frais de signature pour le Newcastle United Football Club pour établir trois confiseries à Glasgow, de marque RS McColl, avec son frère Tom.

L’entreprise a été un succès, passant à 180 magasins dans les années 1930, puis RS McColl a été vendue à Cadbury’s en 1931 avant que Bob ne prenne sa retraite en 1946.

L’entreprise de vente au détail plus large qui allait finalement s’appeler McColl’s a été créée en 1973, y compris les marchands de journaux Forbuoys qui ont ouvert leur premier magasin d’alimentation en 1994.

En 1998, McColl’s a acquis la chaîne de marchands de journaux et de dépanneurs Martin’s, qui possédait à l’époque les magasins RS McColl en Écosse. Cette décision a fait de McColl’s le plus grand détaillant de quartier au Royaume-Uni.

Aujourd’hui, McColl’s a étendu son domaine à plus de 1200 magasins, avec plus de 1000 magasins de proximité vendant une large gamme de produits de qualité supermarché et d’épicerie fraîche.

“C’est un privilège de célébrer 120 ans d’histoire riche chez McColl’s”, a déclaré le directeur général de McColl, Jonathan Miller.

« Nous devons beaucoup à l’ingéniosité et à l’esprit d’entreprise de ‘Toffee Bob’ McColl pour fonder l’entreprise il y a toutes ces années, et les 16 000 collègues que nous avons aujourd’hui sont tous les fiers gardiens de cette brillante entreprise.

« En tant que détaillant de proximité moderne et axé sur l’alimentation avec plus de 1 200 magasins à travers le Royaume-Uni, McColl’s est très différent de l’entreprise de confiserie qu’elle était en 1901, mais notre philosophie fondamentale de servir les communautés locales est restée une constante inébranlable au cœur de l’entreprise. .

« L’importance des magasins de quartier n’a jamais été aussi grande qu’aujourd’hui, et j’aimerais profiter de cette occasion pour remercier tous nos collègues pour leur travail acharné et continu à jeter les bases des 120 prochaines années de succès pour McColl’s.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette