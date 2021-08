McConnell, 43 sénateurs du GOP demandent à Garland de rendre public le rapport de l’enquête de Durham sur la Russie «à la fin» .

in

Le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (R-Ky.) et 43 sénateurs républicains, dont la sénatrice Marsha Blackburn du Tennessee et le sénateur Rick Scott de Floride, ont demandé jeudi au procureur général Merrick Garland une mise à jour sur l’état de l’enquête de l’avocat spécial John Durham dans l’enquête Crossfire Hurricane et lui a demandé de rendre le rapport public lorsqu’il sera terminé.

“Le procureur général Merrick Garland doit s’engager à publier le rapport complet et permettre au conseiller spécial Durham de poursuivre son enquête sans entraves après septembre 2021”, a déclaré Blackburn, l’un des sénateurs qui ont signé la lettre, dans un communiqué. « Nous enquêtons depuis plus de deux ans sur la façon dont le FBI Obama-Biden a espionné un nouveau président, et nous n’avons toujours pas de réponses. L’appareil de sécurité nationale américain a été armé pour renverser le président Trump, et le peuple américain mérite de savoir comment cela s’est produit.

Durham a été nommé par l’ancien procureur général américain Bill Barr pour enquêter sur les origines de l’enquête du FBI sur une éventuelle collusion entre la campagne Trump et la Russie.

“Monsieur. Durham a ensuite été élevé au rang d’avocat spécial en octobre 2020 afin qu’il puisse poursuivre son travail avec une plus grande autorité et une plus grande indépendance d’enquête. Le travail en cours du Conseil spécial est important pour de nombreux Américains qui ont été dérangés par le fait que des agents du gouvernement ont détourné le processus légal pour mener une surveillance inappropriée à des fins politiques », lit-on dans la lettre des sénateurs à Garland.

« La vérité recherchée par cette enquête est nécessaire pour assurer la transparence de nos services de renseignement et restaurer la confiance en nos libertés civiles. Ainsi, il est essentiel que l’examen en cours du Conseil spécial puisse se poursuivre sans entrave et sans restrictions indues. À cette fin, nous vous demandons de fournir une mise à jour sur l’état de l’enquête de l’avocat spécial Durham et que le rapport d’enquête soit mis à la disposition du public une fois terminé », ont ajouté les sénateurs.

