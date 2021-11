McConnell a cherché à désinviter Trump de l’investiture de Biden, déclenchant le tweet final de Trump

WILL STEAKINLun 15 novembre 2021, 02:04·2 min de lecture

Peu de temps après l’insurrection du 6 janvier, le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, a fait quelque chose d’extraordinaire : il a décidé de désinviter Donald Trump de la prochaine investiture du président Joe Biden parce qu’il craignait que Trump ne profite de l’occasion pour perturber le transfert pacifique du pouvoir, selon un nouveau livre par le correspondant en chef d’ABC News à Washington, Jonathan Karl.

Le livre de Karl, « Betrayal: The Final Act of the Trump Show », détaille comment, après l’attaque du Capitole, McConnell a déclaré à ses assistants qu’il souhaitait que les principaux dirigeants du Congrès rédigent une lettre disant au président en exercice qu’il n’était pas le bienvenu pour assister à l’inauguration. .

Les événements ont finalement incité Trump à envoyer ce qui serait son dernier tweet avant d’être interdit par la plate-forme de médias sociaux, selon « Betrayal », qui devrait être publié le 16 novembre.

« McConnell a estimé qu’il ne pouvait pas donner à Trump une autre opportunité de perturber le transfert pacifique du pouvoir », écrit Karl dans le nouveau livre. « McConnell voulait obtenir une lettre des quatre principaux dirigeants du Congrès informant Trump qu’il avait été désinvité. »

Mais tout le monde dans la direction républicaine n’était pas d’accord avec le plan de McConnell.

« Kevin McCarthy s’est opposé à l’idée, arguant que ce serait un message d’unité important que Trump assiste à la cérémonie alors que Biden prêtait serment », selon le livre. « Mais McConnell était déterminé à désinviter Trump, que McCarthy signe ou non la lettre. »

McCarthy, écrit Karl, alerterait la Maison Blanche sur le plan de McConnell de désinviter Trump. Et avant que la lettre ne puisse être rédigée, « Trump a envoyé un tweet disant qu’il ne serait pas présent. »

« À tous ceux qui ont demandé, je n’irai pas à l’investiture le 20 janvier », a écrit Trump le 8 janvier.

« Trump voulait apparemment que les gens pensent que c’était sa décision de devenir le premier président sortant après une élection à ne pas assister à une investiture depuis qu’Andrew Johnson a sauté l’investiture d’Ulysses S. Grant en 1869 », écrit Karl.

Après une suspension initiale à la suite de l’attaque du Capitole, Twitter avait brièvement rétabli le compte de Trump le 7 janvier, période au cours de laquelle Trump est revenu à se plaindre de l’élection, écrivant : « Les 75 000 000 de grands patriotes américains qui ont voté pour moi ne seront ni méprisés ni traités. injustement de quelque manière que ce soit !!!’”

Mais son tweet sur le fait de ne pas assister à l’inauguration serait son dernier.

À la suite de ce tweet, la société de médias sociaux a répondu en émettant une « suspension permanente » du compte de Trump, déterminant que dans le contexte de l’attaque du Capitole, les tweets de Trump violaient sa politique de glorification de la violence.

