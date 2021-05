McConnell a tué la commission du 6 janvier, et Mandchin et Sinema l’ont laissé ⋆ .

– depuis Daily Kos

Les républicains du Congrès plongeaient vers de nouveaux creux la semaine dernière avec des dizaines à la Chambre opposés à la loi sur les crimes de haine COVID-19, 180 d’entre eux refusant de condamner la fusillade de masse du 16 mars 2021 à Atlanta, et 175 d’entre eux refusant de voter pour le 16 janvier 2021. 12 commission chargée d’enquêter sur les origines de la foule qui les a attaqués ce jour-là. Cette semaine, cependant? Cette semaine, les républicains du Sénat font passer leurs homologues de la Chambre comme des amateurs, complétés par leur obstruction à la commission du 6 janvier.

Les républicains du Sénat ont utilisé un projet de loi bipartisan sur la technologie conçu pour rendre les États-Unis plus compétitifs avec la Chine pour retarder le temps de parole dans le but de faire dérailler le vote sur la commission. Le méchant principal pendant la majeure partie de la nuit de jeudi dans ces singeries était l’idiot du village du Wisconsin, Ron Johnson, qui a passé des heures à bloquer un projet de loi contenant ses propres affaires. Lui et Rand Paul ont détourné l’endroit, et les démocrates Joe Manchin et Kyrsten Sinema leur ont remis les clés.

Mitch McConnell, bien sûr, est heureux de voir ses sbires démolir l’endroit. Il n’interviendra pas avec ses républicains pour faire fonctionner le lieu, ce qui suggère qu’il est à peu près sûr d’avoir Manchin et Sinema dans sa poche arrière. Si quelque chose pouvait leur percer le crâne pour les convaincre qu’il est temps de graisser les dérapages du Sénat en se débarrassant de l’obstruction systématique, ce serait la performance du GOP cette semaine sur cette question – l’attaque contre eux. Mais cela ne sera pas testé – pas cette fois, en tout cas – car le chef de la majorité Schumer a convenu d’un calendrier pour récompenser les vandales et reporter les votes restants sur le projet de loi chinois afin que les républicains puissent couler la commission du 6 janvier avant de partir. vacances jusqu’au 8 juin.

C’est sûr de clarifier les choses pour un autre de ces modérés qui a tendance à couvrir les deux. Montanan Jon Tester est furieux de ces manigances.

Sen. Tester: «Nous devons aller au fond de cette merde. Jésus. C’est une enquête non partisane sur ce qui s’est passé. Et si c’est parce qu’ils ont peur de Trump, ils doivent quitter leurs fonctions. C’est des conneries. Vous prenez des décisions difficiles dans ce bureau ou vous ne devriez pas être ici. » – John Kruzel (@johnkruzel) 27 mai 2021

En parlant de conneries, Manchin reste dans son propre petit monde, où il a «foi» qu ‘«il y a dix bonnes personnes» du côté républicain qui vont lui enlever la pression et faire ce qu’il faut.

Et je ne sais même pas ce que c’est censé venir de Sinema.

Les droits de vote sont fondamentaux pour notre démocratie et l’Amérique est plus forte quand plus de gens font entendre leur voix. C’est pourquoi nous sommes fiers de coparrainer la loi #ForThePeople au Sénat. pic.twitter.com/85Db6qv5rP – Kyrsten Sinema (@kyrstensinema) 26 mai 2021

Du «nous» royal au fait qu’elle pourrait faire quelque chose pour faire adopter le «For the People Act» —nuke l’obstruction systématique — mais elle continuera de refuser de le faire. En même temps, elle tweete que depuis son compte personnel, elle tweet sa déclaration conjointe avec Mandchin implorant les républicains – littéralement, «nous implorons», disent-ils – de «travailler avec nous pour trouver une voie à suivre pour une commission chargée d’examiner le événements du 6 janvier.

Parce que ça marche toujours.

Cela fonctionne si bien que les républicains ont réussi à faire obstruction à la commission du 6 janvier vendredi. Après avoir perdu une journée entière de débat à bloquer un projet de loi bipartisan, ils travaillent depuis des semaines. Parce qu’au fond, ce sont de «bonnes personnes».

Vendredi, six républicains ont voté avec les démocrates sur la commission. Six. Ce qui n’est pas 10, au cas où Manchin ne serait pas bon en maths. Onze sénateurs – dont neuf républicains et Sinema – avaient déjà sauté la ville pour commencer leurs longs week-ends et ne se sont même pas donné la peine de voter là-dessus. (La sénatrice Patty Murray, l’autre démocrate disparue, a eu une urgence familiale.)

Manchin apprend de Collins, cependant, comment paraître sincère et inquiet. «Je suis très déçu, très frustré que la politique ait pris le pas sur le bien du pays», a-t-il déclaré aux journalistes après que les républicains ont fait obstruction à la commission. Cela et un quart vous obtiendrez un appel téléphonique, si vous pouvez toujours trouver une cabine téléphonique.

