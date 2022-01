McConnell accuse la gauche d’avoir poussé son propre grand mensonge’ à propos d’un « complot anti-vote diabolique » aux États-Unis

Le bureau du chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell a déclaré que le républicain du Kentucky se tenait à gauche et « leur grand mensonge » sur le vote aux États-Unis

« Ils essaieront d’utiliser une fausse hystérie pour briser le Sénat et faire taire des millions de voix d’Américains afin qu’ils puissent prendre le contrôle des élections et faire avancer leur programme radical », a déclaré le porte-parole de McConnell, David Popp, dans un communiqué dimanche soir. «Le chef McConnell et les républicains du Sénat ont à plusieurs reprises défendu la gauche et leur grand mensonge selon lequel il existe un complot anti-vote diabolique qui balaie l’Amérique. Cette semaine, vous en verrez encore plus de notre part.

Les dirigeants démocrates, dont le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, soutiennent que l’ancien président Trump et ses partisans se sont livrés à un «grand mensonge» au sujet de l’élection présidentielle de 2020 ayant été truquée.

Schumer a déclaré la semaine dernière que si le GOP ne soutenait pas l’avancement de la législation sur les droits de vote des démocrates, il procéderait à une modification des règles du Sénat.

« Nous voulons réformer le Sénat, mais c’est quelque chose qui devrait nécessiter des discussions, peut-être de manière bipartite, mais nous ne pouvons pas suspendre les droits de vote tant que les gens n’auront pas abouti à une conclusion, voire jamais, sur cette réforme », a déclaré Schumer mardi. « Nous sommes actuellement engagés dans des discussions actives. »

Le démocrate de New York a également déclaré que les sénateurs débattraient et envisageraient des modifications aux règles du Sénat au plus tard le 17 janvier.

McConnell a critiqué Schumer pour sa tentative de modifier les règles du Sénat concernant la réforme électorale.

« Il semble que le chef de la majorité soit déterminé à essayer de briser le Sénat », a-t-il déclaré. « Son argument est que, d’une manière ou d’une autre, les législatures des États à travers le pays sont activement au travail pour essayer de rendre plus difficile le vote des gens. Bien sûr, cela ne se produit nulle part en Amérique.

« C’est une fausse hystérie, montée par des partisans, et nos concitoyens le savent. En novembre dernier, même à New York, les électeurs majoritairement démocrates de l’État ont rejeté plusieurs mesures de vote de gauche visant à modifier les lois électorales. Ce grand mensonge, que la démocratie est en train de mourir parce que les démocrates perdent parfois les élections, est un sentiment de crise complètement astro-turfé. L’empereur n’a pas de vêtements. »

