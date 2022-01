McConnell brigue un nouveau mandat en tant que leader républicain du Sénat

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, R-Ky., a déclaré mardi qu’il briguerait un autre mandat en tant que chef républicain, un poste qu’il occupe depuis près de 15 ans.

Bien qu’il ait été spéculé qu’il y aurait bientôt un changement dans la direction républicaine, McConnell a mis plusieurs rumeurs de côté et a déclaré aux journalistes: « Je vais me présenter à nouveau pour le poste de leader plus tard cette année. »

Le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky., rejoint à gauche par le whip de la minorité John Thune, RS.D., s’adresse aux journalistes après une réunion de stratégie républicaine au Capitole à Washington, le mardi 19 octobre 2021. (AP Photo /J. Scott Applewhite)

Plusieurs républicains ont récemment annoncé leur intention de briguer un nouveau mandat au Sénat. Samedi, Thune a annoncé qu’il se représenterait en 2022. Le sénateur républicain du Wisconsin, Ron Johnson, a fait une annonce similaire dimanche.

Les annonces ont renforcé l’optimisme des républicains quant à leur capacité à regagner la majorité au Sénat.

Le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky., se rend à l’hémicycle du Capitole à Washington, le mardi 22 juin 2021. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Le Sénat est actuellement divisé à 50-50 entre les deux principaux partis, mais les démocrates détiennent une majorité très mince en raison du vote décisif de la vice-présidente Kamala Harris en raison de son devoir constitutionnel de présidente de la chambre.

McConnell a été chef de la majorité au Sénat de 2015 à 2021 et chef de la minorité de 2007 à 2015 et de 2021 à aujourd’hui.