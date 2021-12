McConnell conclut un accord avec les démocrates pour adopter un nouveau plan de plafond de la dette

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a récemment averti que la limite de la dette pourrait être atteinte le 15 décembre, sinon les États-Unis subiraient une catastrophe financière et subiraient leur tout premier défaut. Maintenant, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, et le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, sont parvenus à un accord pour créer un processus unique qui permettrait aux démocrates de relever le plafond de la dette sur leurs seuls votes, un accord qui souligne les efforts que le chef du GOP ira pour éviter un défaut préjudiciable sans le soutien des républicains pour augmenter la limite d’emprunt nationale.

La Chambre a fait le premier pas pour mettre en œuvre le plan mardi en votant pour adopter une nouvelle législation qui mettra en place le processus de limitation de la dette. Le vote final était 222-212. Le représentant du GOP Adam Kinzinger de l’Illinois a été le seul républicain à se joindre aux démocrates pour voter pour le projet de loi. La mesure devra maintenant être reprise par le Sénat.

La nouvelle législation, si elle est avancée avec 60 voix au Sénat, créerait un processus accéléré temporaire pour permettre aux démocrates du Sénat d’agir par eux-mêmes pour augmenter la limite de la dette avec 51 voix. La législation précise que le Congrès devrait spécifier le montant exact en dollars d’une nouvelle limite d’endettement nationale, qui est juste au-dessus de 30 000 milliards de dollars. Le processus accéléré expirerait après le 15 janvier.

Voici le texte de la loi qui permettrait au Sénat de lever le plafond de la dette à la majorité simple cette fois-ci Ce langage est intégré dans un projet de loi pour repousser les coupes dans l’assurance-maladie, comme nous l’avons signalé ce matin. pic.twitter.com/AReXbhYTLG – Jake Sherman (@JakeSherman) 7 décembre 2021

Étant donné que 60 voix sont nécessaires pour briser une obstruction au Sénat 50-50, 10 voix du GOP sont finalement nécessaires pour faire avancer toute nouvelle législation. McConnell pense que les républicains seraient plus disposés à voter pour créer un nouveau processus sur le plafond de la dette, plutôt que d’augmenter la limite de la dette elle-même, mais il est confronté au recul de certains de ses collègues qui pensent qu’il cède trop rapidement aux démocrates. Plusieurs républicains clés du Sénat ont signalé mardi qu’ils soutiendraient la proposition, soutenue par McConnell, de créer un processus législatif accéléré par lequel les démocrates pourraient relever le plafond de la dette sans les votes du GOP.

Selon le plan, la Chambre et le Sénat devraient d’abord adopter le projet de loi pour créer le processus unique qui permet aux démocrates du Sénat d’agir seuls sur la limite de la dette. Après cela, la Chambre et le Sénat devraient alors procéder à une deuxième série de votes pour augmenter réellement la limite de la dette.

La nouvelle législation, qui sera d’abord adoptée par la Chambre, sera intégrée dans un projet de loi plus populaire pour empêcher les coupes dans l’assurance-maladie – rendant le projet de loi sur le processus accéléré plus facile à voter pour les républicains.

Le nouveau processus garantirait que la législation sur le plafond de la dette ne peut pas être modifiée et serait immédiatement examinée par le Sénat. Le débat serait limité à 10 heures. Une fois approuvée, la hausse de la limite d’endettement serait envoyée à la Chambre. McConnell a prédit mardi qu’il y aurait suffisamment de soutien du GOP pour adopter le projet de loi au Sénat. « Je suis convaincu que cette procédure particulière associée à l’évitement des coupes dans l’assurance-maladie permettra d’obtenir un soutien républicain suffisant pour franchir le seuil des 60 voix », a-t-il déclaré.

.@EWarren sur l’accord de limite d’endettement Schumer-McConnell : « Il s’agit d’une exception à l’obstruction systématique. Et les républicains viennent de signer. C’est la preuve qu’il est possible de créer des exceptions à l’obstruction systématique et d’aller de l’avant quand c’est important. « Fais-le une fois, faisons-le deux fois. » – Sahil Kapur (@sahilkapur) 8 décembre 2021