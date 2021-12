McConnell déchire l’émeute «horrible» du 6 janvier, dit que le public «a besoin de savoir» ce qui s’est passé

Mary PapenfussVen 17 décembre 2021, 09:09·2 min de lectureDans cet article :

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, a qualifié l’insurrection au Capitole des États-Unis le 6 janvier d' »horrible » dans une interview surprenante jeudi, et a déclaré qu’il attendait avec impatience ce que le comité spécial de la Chambre enquêtait sur la découverte.

« Je pense que la recherche des faits est intéressante. Nous allons tous le regarder », a déclaré McConnell à Spectrum News. « C’était un événement horrible, et je pense que ce qu’ils cherchent à découvrir est quelque chose que le public doit savoir. »

McConnell a également refusé de dire quoi que ce soit de négatif à propos de la représentante Liz Cheney (R-Wyo.), qui est l’un des deux seuls républicains siégeant au comité restreint de neuf membres.

Plus tôt cette semaine, des milliers de pages d’e-mails et de SMS ont été remises au comité par l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, avant qu’il ne cesse de coopérer avec les enquêteurs. Les communications ont révélé, entre autres, l’existence d’un « complot de coup d’État » PowerPoint par les alliés de Trump. Dans le cadre de ce plan, Trump devait déclarer une urgence nationale, citant le contrôle étranger des systèmes de vote électronique, afin de retarder la certification des résultats des élections de 2020.

Le comité a assigné jeudi l’un des auteurs du stratagème, le colonel de l’armée à la retraite Phil Waldron.

D’autres communications fournies par Meadows ont révélé que certains législateurs républicains soutenaient les efforts visant à interférer dans la certification du décompte du collège électoral.

Le représentant Jim Jordan (R-Ohio) a admis mercredi qu’il avait transmis un message à Meadows affirmant que le vice-président de l’époque, Mike Pence, avait le pouvoir de renverser unilatéralement la sélection américaine de Joe Biden à la présidence.

Mardi, McConnell a déclaré à CNN qu’il surveillait l’enquête du comité.

« Nous observons tous, comme vous, ce qui se passe du côté de la Chambre », a déclaré McConnell. « Il sera intéressant de révéler tous les participants qui ont été impliqués. »

McConnell, qui entretient des relations tendues avec Trump, a fustigé l’ancien président en janvier pour avoir « provoqué » la prise du Capitole par ses partisans.

« La foule a été nourrie de mensonges », a déclaré McConnell au Sénat deux semaines après l’insurrection. « Ils ont été provoqués par le président et d’autres personnes puissantes, et ils ont essayé d’utiliser la peur et la violence pour arrêter une procédure spécifique de la première branche du gouvernement fédéral qu’ils n’aimaient pas. »

Pourtant, McConnell a également opposé les républicains à la création d’une enquête bipartite sur les événements entourant l’insurrection.

« Je ne pense pas que la commission supplémentaire et superflue souhaitée par les dirigeants démocrates permettrait de découvrir de nouveaux faits cruciaux ou de promouvoir la guérison », a-t-il déclaré à l’époque.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Jake Jackson sur Patreon !