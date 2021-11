McConnell et Grassley demandent à AG Garland de clarifier son projet de payer des millions aux immigrants illégaux

D’ABORD SUR FOX: Le chef du GOP du Sénat, Mitch McConnell, et le membre du classement du comité judiciaire, Chuck Grassley, ont écrit jeudi au procureur général Merrick Garland, appelant le ministère de la Justice à clarifier sa position sur les plans signalés de payer des millions aux immigrants illégaux séparés pendant l’administration Trump.

« Ces colonies sont-elles à l’étude ou non ? » McConnell et Grassley ont demandé à Garland dans une lettre obtenue par Fox News.

Le Wall Street Journal a rapporté la semaine dernière que les ministères de la Justice, de la Sécurité intérieure et de la Santé et des Services sociaux envisageaient de verser 450 000 $ par personne à ceux qui ont traversé la frontière illégalement et ont été séparés des membres de leur famille. C’est en réponse à un procès intenté par des groupes de défense des droits civiques, dont l’American Civil Liberties Union.

Les versements pourraient donc s’élever à près d’un million de dollars par famille et à un milliard de dollars au total.

Les républicains ont réagi avec fureur aux paiements, affirmant qu’ils récompenseraient les comportements illégaux et encourageraient davantage d’immigration illégale. Les législateurs de la Chambre et du Sénat ont introduit des mesures pour empêcher de tels paiements de se produire.

« Cela ne devrait pas vous surprendre d’apprendre que nous trouvons ces rapports scandaleux », déclarent McConnell et Grassley dans la lettre. « Toutes les colonies d’étrangers illégaux parce qu’ils ont violé la loi sont mauvaises. Ce genre de colonies est offensante pour le peuple américain. »

Le président Biden a qualifié mercredi les rapports de « poubelles » et a déclaré que les paiements « n’allaient pas avoir lieu ».

Cela a attiré une rapide réprimande de l’ACLU, qui a déclaré que Biden « n’a peut-être pas été pleinement informé des actions de son propre ministère de la Justice alors qu’il délibérait soigneusement et considérait les crimes commis contre des milliers de familles séparées de leurs enfants comme une politique gouvernementale intentionnelle. . »

Jeudi, l’attachée de presse adjointe de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a clarifié les propos de Biden, affirmant que Biden « est parfaitement à l’aise avec le ministère de la Justice qui s’occupe des personnes et des familles actuellement en litige avec le gouvernement américain ». Cependant, elle a déclaré que le ministère de la Justice avait déclaré aux plaignants que le chiffre de 450 000 $ signalé était « plus élevé que partout où un règlement peut aboutir ».

Le ministère de la Justice n’a pas commenté Fox News à ce sujet. Cependant, une personne connaissant les colonies a déclaré à Fox que le chiffre de 450 000 $ était « trop ​​élevé et inexact ».

McConnell et Grassley ont demandé à Garland d’indiquer clairement la position du DOJ.

« Que se passe-t-il ? Avez-vous l’intention de soutenir l’ACLU et d’aller de l’avant avec ces paiements de règlement massifs ? Ou vous êtes-vous conformé aux instructions du président Biden et avez-vous décidé de demander des montants de règlement pour les étrangers illégaux que la Maison Blanche trouve plus acceptables politiquement », ils interroger.

« D’une part, le président a déclaré que son administration n’irait pas de l’avant avec ces règlements et l’ACLU a déclaré que le ministère de la Justice s’était immédiatement conformé. D’autre part, vous avez insisté sur le fait que le ministère, sous votre direction, ne prendra pas d’ordres politiques de la Maison Blanche concernant les litiges et les décisions d’exécution. »

Ils notent que bien que le DOJ puisse dire qu’il ne commente pas les négociations de règlement en cours, le président Biden et l’ACLU ont déjà commenté les mêmes négociations.

« Où est le ministère de la Justice ? » ils demandent. « Cette affaire demande des éclaircissements. »

David Spunt et Peter Doocy de Fox News ont contribué à ce rapport.