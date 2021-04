McConnell veut mettre fin au différend avec Trump après l’avoir traité de “ fils idiot d’ab **** ” .

Chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell veut enterrer la hache avec l’ancien président Donald Trump.

Au cours du week-end, les choses sont devenues très chaudes entre les deux lorsque Trump a insulté le chef et l’a traité de noms mal adaptés. Trump est toujours mécontent du manque de soutien de McConnell lors des élections de 2020 et de l’avoir appelé pendant les émeutes du Capitole, par The Hill.

«Si c’était Schumer au lieu de ce fils stupide de b *** h Mitch McConnell, ils ne permettraient jamais que cela se produise. Ils l’auraient combattu », a déclaré Trump samedi lors d’un événement de donateurs républicains.

Malgré les riffs actuels du parti républicain en raison du comportement de Trump, il a reçu les éloges du parti lors de l’événement de Mar-a-Lago.

“La clé de cet avenir triomphant sera de s’appuyer sur les gains que notre incroyable mouvement a réalisés au cours des quatre dernières années”, a déclaré Trump par l’AP. Il a poursuivi: «Nous avons transformé le Parti républicain en un parti qui se bat vraiment pour tous les Américains.»

Mais malgré les insultes qui lui sont lancées, McConnell ne veut aucun problème et dit qu’il se concentre sur d’autres choses.

«Ce sur quoi je me concentre, c’est l’avenir et ce à quoi nous sommes confrontés ici, c’est une administration totalement de gauche, avec une légère majorité à la Chambre, un Sénat 50-50 essayant de transformer l’Amérique en quelque chose pour lequel personne n’a voté l’année dernière. », A déclaré Mardi McConnell aux journalistes.

Il a ignoré une question de suivi sur Trump et a ajouté: “C’est sur quoi je me concentre.”

On sait que McConnell blâme l’ancien président pour l’attaque du Capitole et il a voté pour l’acquitter lors de sa cérémonie de destitution. Il a qualifié les actions de Trump de «manquement honteux au devoir».

Trump a répondu par une déclaration et a qualifié McConnell de «piratage politique austère, maussade et sans sourire», et a déclaré: «Si les sénateurs républicains restent avec lui, ils ne gagneront plus.»

«J’aurais aimé qu’il ne le fasse pas, mais je ne pense pas que vous puissiez changer sa façon de faire les choses», a-t-il déclaré à propos de Trump. «Je pense que nous devons simplement nous adapter du mieux que nous pouvons et rester concentrés sur nos objectifs. [Senate] majorité en 2022. »

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 20 décembre 2017, le président Donald Trump félicite le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell de Ky., Tandis que le président de la Chambre, Paul Ryan de Wisconsin, regarde lors d’une cérémonie à la Maison Blanche après le passage final de la révision fiscale législation. (Photo AP / Manuel Balce Ceneta)

Il ajoute, «en espérant que le président et le leader à un moment donné pourront s’entendre».

Mais McConnell n’est pas la seule personne à ressentir les attaques verbales de Trump. Lors de l’événement, il a fait des commentaires sur Mike Pence et a dit qu’il était «déçu». Trump a clairement indiqué qu’il était contrarié que Pence ait rempli ses fonctions en certifiant le vote du collège électoral qui a solidifié le président Joe Biden.

