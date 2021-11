McCoy mène les Cardinals à une victoire décisive 23-13 contre les Seahawks

Colt McCoy a été un remplaçant exceptionnel pour Kyler Murray, lançant pour 328 verges et deux touchés, et les Cardinals de l’Arizona ont battu les Seahawks de Seattle 23-13 dimanche.

Pour la deuxième saison consécutive, McCoy a été un remplaçant dans un rôle de départ à Seattle et est reparti avec une victoire. L’année dernière, McCoy était avec les Giants de New York. Cette saison, Murray a raté un troisième match consécutif en raison d’une blessure à la cheville.

McCoy est allé 35 sur 44 et a largement dominé Russell Wilson de Seattle lors de son premier départ à domicile depuis qu’il a subi une opération au doigt. McCoy a lancé des passes de touché de 1 et 2 verges à Zach Ertz en première mi-temps, a eu un peu de chance au troisième quart lorsqu’une interception potentielle a été annulée lors de la reprise et a joué son premier match de 300 verges depuis 2014.

L’Arizona (9-2) a marqué des buts de 92 et 82 verges en première mi-temps qui ont pris 16 minutes. Les Cardinals ont couru encore 7 minutes et demie au début du quatrième quart, mais Matt Prater a raté sa deuxième tentative de placement sur 36 verges pour donner de l’espoir à Seattle.

Après 20 entraînements offensifs consécutifs sans touché, DeeJay Dallas a marqué sur une course de 2 verges avec 7:08 à jouer pour ramener Seattle à 16-13. Le lecteur a été marqué par une passe de 48 verges à Tyler Lockett.

Mais McCoy a mis le match de côté avec une autre possession formidable qui comprenait une passe de 20 verges à Ertz sur les troisième et 7 et deux pistes conçues pour les premiers essais. James Conner a couronné la course avec une course d’un mètre avec 2:20 à jouer qui a envoyé les fans de Seattle en courant pour les sorties.

Ertz a réussi huit attrapés pour 88 verges et Rondale Moore à 11 réceptions alors que les Cardinals ont utilisé une variété d’options pour compenser l’absence de DeAndre Hopkins blessé.

Et ils ont peut-être aidé à porter le coup final à la saison sans vie de Seattle.

Les Seahawks (3-7) ont perdu leur deuxième de suite et pour la cinquième fois au cours des six derniers matchs. Leur attaque était épouvantable, leur défense n’a pas réussi à obtenir des arrêts en troisième et Seattle a été régulièrement hué par les supporters locaux après sa quatrième défaite à domicile de la saison.

Wilson avait l’air confus et indécis, et n’a parfois pas obtenu l’aide de ses récepteurs. Les appels de jeu n’ont pas aidé, avec des décisions étranges de cibler Dallas et Penny Hart lors de troisièmes essais clés en seconde période.

Seattle a effectué 20 courses consécutives sans toucher des roues avant que le TD de Dallas ne s’exécute au milieu du quatrième quart. Wilson était 14 sur 26 pour 207 verges.

Seattle a semblé obtenir la pause dont il avait besoin au milieu du troisième quart. Sidney Jones a intercepté McCoy et a rendu le choix à l’Arizona 11. Mais après un long examen, les officiels ont décidé que le ballon avait touché le sol et que l’interception avait été annulée. Arizona a botté – une différence de 67 verges dans la position sur le terrain pour Seattle.

Seattle a botté cinq de ses sept premières possessions et Wilson a été limogé quatre fois, 2½ venant de Chandler Jones.

BLESSURES

La recrue de Seattle CB Tre Brown a semblé souffrir d’une importante blessure au genou à la fin de la première mi-temps. Brown était en panne pendant plusieurs minutes et a boité directement vers le vestiaire. Les Seahawks étaient déjà sans lancer CB DJ Reed, qui était inactif.

Seattle RB Rashaad Penny a couru 18 verges sur le premier jeu et s’est immédiatement rendu à la tente des blessures. Il n’a jamais revu le terrain en première mi-temps, mais est revenu au début du troisième quart-temps.

SUIVANT

Cardinaux : L’Arizona est en congé la semaine prochaine.

Seahawks : Seattle est à Washington le lundi 30 novembre.