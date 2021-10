McCree d’Overwatch est maintenant Cole Cassidy

Capture d’écran : Activision Blizzard

McCree d’Overwatch sera désormais connu sous le nom de Cole Cassidy, ont annoncé les développeurs aujourd’hui, éloignant davantage le personnage du designer Jesse McCree, l’un des hommes nommés dans les allégations de « Cosby Suite ».

« La première chose qu’un renégat perd, c’est son nom, et celui-ci a abandonné le sien il y a longtemps », peut-on lire sur Twitter. « Fuir son passé signifiait fuir lui-même, et chaque année qui passait ne faisait qu’élargir le fossé entre ce qu’il avait été et ce qu’il était devenu. Mais dans la vie de chaque cow-boy, il arrive un moment où il doit s’arrêter et prendre position. Pour améliorer ce nouvel Overwatch, pour arranger les choses, il devait être honnête avec son équipe et lui-même. Le cow-boy qu’il était monté dans le coucher du soleil, et Cole Cassidy a fait face au monde à l’aube.

McCree (le développeur, pas le cow-boy) a quitté Blizzard en août au milieu d’une période de troubles pour Activision Blizzard dans son ensemble. Une action en justice déposée le 20 juillet par l’État de Californie a affirmé que la direction de l’entreprise avait laissé par négligence un environnement en proie au harcèlement sexuel et aux abus sexuels s’envenimer dans ses murs.