McCullers solide à nouveau, Tucker homers, Astros bat Angels 3-1

Lance McCullers Jr. a lancé six solides manches, Kyle Tucker a marqué et les Astros de Houston ont battu les Angels de Los Angeles 3-1 dimanche.

McCullers (12-4) a accordé un point sur trois coups sûrs avec sept retraits au bâton.

“J’étais agressif”, a déclaré McCullers. “Ne pas essayer de trop choisir, surtout tôt. … Je voulais juste entrer dans la zone, je voulais donner de la longueur à notre équipe.”

Il a remporté sa troisième décision consécutive et a accordé deux points ou moins en trois départs consécutifs.

“Il a pris l’avantage la plupart du temps, et il a probablement utilisé sa balle rapide plus qu’il ne l’avait fait au début du décompte pour obtenir la première frappe”, a déclaré le manager de Houston, Dusty Baker. “Il a lancé des balles de rupture exceptionnelles pour la troisième frappe et il a fait de très bons changements. Il avait un bon rythme. Il n’avait pas beaucoup de problèmes.”

Après que Juan Lagares ait égalisé 1-1 au cinquième avec un circuit à gauche, Tucker a frappé un circuit de deux points au centre droit de Jose Quijada (0-1) en fin de manche.

Depuis qu’il a été retiré de la liste des blessés le 24 août, Tucker est à 25 pour 59 avec 11 coups sûrs supplémentaires, dont trois circuits.

“J’ai très bien vu le ballon et j’ai essayé de le frapper sur le canon et de ne pas chasser les lancers”, a déclaré Tucker. “J’essaie juste de faire mon travail et d’entrer sur les bases et de marquer quelques points.”

Shohei Ohtani, la superstar à double sens des Angels, est allé 1 contre 3 avec une marche le jour où Vladimir Guerrero Jr. de Toronto l’a égalé pour la tête des ligues majeures pour les circuits à 44.

Le manager de Los Angeles, Joe Maddon, a déploré les occasions manquées des Angels lors des deux premières manches. Ils avaient des coureurs au premier et au deuxième sans retrait dans chaque cadre.

“Les premières manches, c’était le match”, a déclaré Maddon. “C’est gros contre McCullers. C’est l’un de ces gars – comme beaucoup de bons lanceurs – qui s’amélioreront si vous le laissez, et puis il l’a fait. Vous regardez l’intégralité du jeu, si nous avions pu encaisser un peu là, ça aurait fait une énorme différence.”

Yuli Gurriel a réussi quatre coups sûrs, dont un simple RBI dans le premier pour donner à Houston une avance de 1-0.

“Nous avons juste assez pour gagner”, a déclaré Baker. “Vous en voulez plus, et nous en aurons plus. Vous devez gagner des matchs à faible score, tout comme vous devez gagner des matchs à score élevé. … L’essentiel, peu importe le score tant que vous touchez le marbre une fois de plus que l’opposition.”

Au septième, le voltigeur de droite Lagares a glissé pour le simple de Gurriel, mais s’est rétabli pour le lancer au deuxième but David Fletcher, dont le relais a permis à Alex Bregman de toucher le marbre.

Ryne Stanek a lancé un septième parfait, Kendall Graveman a travaillé le huitième et Ryan Pressly a terminé pour son 24e arrêt.

Jaime Barria de LA a accordé un point sur quatre coups sûrs avec quatre buts sur balles et six retraits au bâton en quatre manches.

“Je pensais qu’il s’était battu”, a déclaré Maddon. “Je l’ai vraiment aimé. Juste un nombre élevé. Beaucoup de comptes complets, de gros comptes. … Il avait encore de la vélocité à la fin. J’aime beaucoup la façon dont il s’est battu.”

SALLE DES FORMATEURS

Angels: OF Jo Adell était hors de l’alignement après s’être écrasé contre le mur du champ extérieur samedi. Adell avait mal à la hanche et au dos où il a heurté le mur, a déclaré Maddon.

Astros: OF Michael Brantley est au jour le jour après avoir quitté le match de samedi soir avec une douleur au genou droit, a déclaré Baker. … C Jason Castro (inconfort au genou droit) et INF Taylor Jones (protocoles de santé et de sécurité) sont sur le point de commencer des missions de rééducation avec Triple-A Sugar Land, a déclaré Baker.

VOLÉ

Carlos Correa a plongé à sa droite et s’est avancé pour rattraper un coup de fil de Fletcher au cinquième. Après le jeu, McCullers a incliné sa casquette à Correa pour montrer son appréciation.

McCullers a déclaré que c’était l’une des meilleures pièces qu’il ait vues de Correa.

SUIVANT

Angels : LHP Packy Naughton (0-1, 2,57 ERA) effectuera son troisième départ de la saison mardi lors du match d’ouverture d’une série de trois matchs contre les White Sox de Chicago. Naughton a lancé cinq manches sans but lors de son dernier départ mardi à San Diego.

Astros : le RHP Jake Odorizzi (6-7, 4,28) débutera lundi dans le match d’ouverture d’une série de quatre matchs chez les Texas Rangers. Odorizzi a accordé deux points ou moins à chacune de ses quatre dernières sorties.