McDavid a une réponse effrontée aux critiques de Tortorella

Lorsque Connor McDavid de tous les joueurs de hockey devient effronté, vous savez que quelque chose a dû ébouriffer ses plumes habituellement stoïques.

Jeudi, McDavid a riposté aux critiques formulées contre lui par l’ancien entraîneur-chef de la LNH et actuel analyste d’ESPN, John Tortorella. Dans des commentaires diffusés la semaine dernière, Tortorella a été sévère envers McDavid – qui a critiqué les arbitres dans le passé pour avoir rangé leurs sifflets contre lui – et a déclaré que la star des Oilers d’Edmonton devait changer son jeu pour gagner dans cette ligue.

« Oui et il s’en est plaint un peu, qu’il ne recevait pas les appels », a déclaré Tortorella. « Très honnêtement, tais-toi. N’en parle pas.

«Je pense qu’il doit changer un peu son jeu. Pas se transformer en vérificateur, évidemment. Il a parlé de culture, il a parlé de normes, il a parlé de gagner. Vous n’allez pas seulement remplir le filet pendant les séries éliminatoires et battre les équipes. Il faut jouer de l’autre côté de la rondelle. Vous devez avoir cette attitude de type commercial : « Rien ne va me déranger, peu importe la façon dont vous allez me contrôler. »

Il a fallu une semaine à McDavid pour que les médias lui demandent s’il méritait d’avoir plus d’appels, et sa réponse brève – mais efficace – était un tir clair contre Tortorella : « Je suppose que je dois juste me taire à ce sujet. »

« Je suppose que je dois juste me taire à propos de ça. » Connor McDavid lorsqu’on lui a demandé s’il méritait de recevoir plus d’appels. pic.twitter.com/3ciAFc5F26 – Sportsnet (@Sportsnet) 18 novembre 2021

Selon Evolving Hockey, et via ., McDavid est 113e de la ligue avec 1,21 pénalités mineures tirées par 60 minutes de jeu.

Pour un joueur aussi talentueux que McDavid, il n’y a aucune chance qu’il ne tire pas plus de pénalités en tant que centre le plus rapide et le plus explosif du sport. Le total des pénalités mineures par match a également diminué de saison en saison, ce qui est un changement global clair des priorités de la LNH dans la façon dont la ligue veut que le match soit géré.

Sidney Crosby évite la suspension pour jeu sale contre Martin Fehervary des Capitals et les fans de la LNH ne sont pas contents