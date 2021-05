MCDC lance le défi McTitty pour sensibiliser le public au cancer du sein

Compartir

En ce qui concerne la sensibilisation au cancer du sein, plusieurs organisations concentrent leurs efforts sur des initiatives de prévention et d’auto-examen. Avec de nouveaux cas massifs de cancer du sein diagnostiqués chaque année dans le monde, les soins préventifs et les diagnostics précoces sont plus essentiels que jamais.

Le jeton gamifié Mcdonalds Coin (MCDC) sur xDai a lancé un nouveau filtre photo sur les réseaux sociaux, McTitty Challenge, pour soutenir ces organisations. Mcdonalds Coin vise à sensibiliser et à encourager les dons de bienfaisance aux organisations qui soutiennent ceux qui luttent contre le cancer du sein.

Pour participer, prenez des photos passionnantes d’amis, d’êtres chers, d’ennemis, d’ennemis et de connaissances consentants à l’aide du filtre McTitty Challenge. Ensuite, publiez ces images sur les réseaux sociaux avec le hashtag #McTittyChallenge #MCDC.

Ensuite, vous devez taguer trois amis pour participer au défi McTitty et partager partout.

https://www.instagram.com/explore/tags/mctittychallenge/?hl=en

https://twitter.com/hashtag/MctittyChallenge?src=hashtag_click

https://web.facebook.com/hashtag/mctittychallenge

Enfin, vous devez faire un don à l’organisme de lutte contre le cancer du sein de votre choix.

Prise en charge du cancer du sein

Le cancer du sein est une crise sanitaire majeure pour les femmes du monde entier qui se développe à partir du tissu mammaire. Une femme sur huit souffre d’un cancer du sein au cours de sa vie. À l’heure actuelle, il n’existe aucun remède connu pour le cancer du sein et son diagnostic précoce est impératif pour la survie.

Les premiers symptômes du cancer du sein peuvent inclure une masse mammaire, un mamelon nouvellement inversé, des fossettes dans la peau, une modification de la forme du sein et une tache de peau rouge ou squameuse. Il peut se développer de manière plus significative dans le sein affecté et se propager aux ganglions lymphatiques voisins ou par la circulation sanguine vers d’autres organes.

Les cas de cancer du sein augmentent dans les pays en développement en raison de l’augmentation de l’espérance de vie, des modes de vie occidentaux et de l’urbanisation accrue. Bien que les mesures de prévention puissent réduire certains risques, la plupart des stratégies ne peuvent pas éliminer la majorité des cancers du sein qui se développent dans les pays marginalisés où le cancer du sein se trouve à ses derniers stades. Par conséquent, la détection précoce reste la clé de la lutte contre le cancer du sein.

Actuellement, la seule procédure de dépistage du cancer du sein qui semble efficace est la mammographie. Le dépistage par mammographie est coûteux et réalisable dans les pays dotés d’une infrastructure de santé avancée qui peut se permettre des programmes de dépistage organisés à long terme dans la population. Plusieurs organisations à but non lucratif ont orienté leurs efforts pour aider les gens à diagnostiquer, traiter et conseiller.

Certaines des organisations à but non lucratif de lutte contre le cancer du sein qui méritent votre soutien sont les suivantes:

Fondation de recherche sur le cancer du sein

L’organisation a été fondée en 1993 par Evelyn Lauder, une survivante du cancer du sein et vice-présidente principale des sociétés Estee Lauder. C’est une organisation à but non lucratif qui a levé plus de 500 millions de dollars pour soutenir la recherche clinique et translationnelle sur la maladie dans des établissements médicaux aux États-Unis et à l’étranger.

La fondation indépendante finance actuellement quelque 300 chercheurs dans 15 pays. Lauder est également co-fondateur du ruban rose original créé en 1992 avec Alexandra Penney.

Pour aider, faites un don à la BRCF en ligne, par courrier ou par téléphone.

Fondation Susan G. Komen

Créée en 1982, la Fondation Susan G. Komen sensibilise, soutient la recherche et finance des programmes de santé et d’éducation communautaires à travers le monde. L’organisation organise chaque année son événement caritatif dans plusieurs villes Race for the Cure, considéré comme la collecte de fonds contre le cancer du sein la plus réussie au monde.

Les fonds de l’organisme de bienfaisance font progresser la recherche, la détection, le traitement et l’éducation sur le cancer du sein. En 2018, l’organisme de bienfaisance basé à Dallas a consacré 26,18 millions de dollars en subventions à la recherche sur le cancer du sein.

Pour aider, faites un don à la Fondation Susan G. Komen en ligne.

Fondation nationale du cancer du sein

Créée en 1991, la National Breast Cancer Foundation (NBCF) vise à aider les femmes touchées par le cancer du sein grâce à une détection précoce, à l’éducation et au soutien. L’organisation consacre plus de 80% de ses fonds à des programmes.

Une organisation caritative basée au Texas offre des mammographies gratuites aux femmes dans le besoin; Le NBCF finance également des programmes d’éducation, des campagnes de sensibilisation et des recherches sur le cancer du sein.

Pour aider, faites un don à NBCF en ligne ou par courrier

D’autres fondations auxquelles vous pouvez contribuer;

Alliance du cancer du sein, Société du cancer du sein du Canada, Fondation de recherche sur le cancer Lynn Sage, Fondation de recherche Dre Susan Love. American Cancer Society – Recherche sur le cancer du sein, Memorial Sloan Kettering Cancer Center