McDonald’s ajoute un nouveau hamburger à son menu

McDonald’s est peut-être connu comme la maison du Big Mac, mais un nouvel élément ajouté au menu peut s’avérer être une rude concurrence pour le hamburger emblématique. La chaîne de restauration rapide bien-aimée a officiellement élargi son menu de hamburgers avec l’ajout des hamburgers de pommes de terre riches en truffes – le hamburger de pommes de terre riche en truffes et le hamburger de champignons et de pommes de terre riches en truffes – qui ne sont désormais disponibles que dans un seul pays.

Les nouvelles spécialités, qui ne sont disponibles que dans les magasins McDonald’s en Corée du Sud, selon Chew Boom, se composent de deux galettes de bœuf garnies de frites maison, de fromage américain, de laitue, de tomate, d’une riche sauce demi-glace à la truffe et d’une sauce épicée, le tout pris en sandwich entre un petit pain aux graines de sésame. Le hamburger aux champignons et pommes de terre riches en truffes augmente un peu la mise avec l’ajout de champignons sautés. Les hamburgers aux pommes de terre riches en truffes ne figureront pas longtemps sur les menus de McDonald’s en Corée du Sud, car il s’agirait uniquement d’articles de saison disponibles à la carte ou dans le cadre d’un repas combiné. Cela signifie que les deux nouveaux hamburgers sont sur le point de disparaître après la période des fêtes, et il n’est pas certain que McDonald’s envisage de les ramener l’année prochaine ou éventuellement de les déployer dans le monde entier.

Les deux hamburgers ne sont que les derniers hamburgers de saison à apparaître sur les menus de McDonald’s. Pour les fêtes de fin d’année, les amoureux de McDonald’s au Japon ont eu droit au retour du Gracoro Burger. Apparaissant à l’origine sur les menus en 1993, le hamburger unique est composé d’une galette qui est en fait une croquette remplie de crevettes et de macaroni dans une sauce blanche crémeuse, le tout emballé dans une coquille de panko croustillante. Le hamburger tire son nom d’une combinaison de « gratin » et de « korokke », la version japonaise de la croquette. Le hamburger est revenu dans les menus de McDonald’s Japon le 1er décembre, avec le nouveau hamburger Angus Beef Bolognese Gracoro faisant également ses débuts.

Les amoureux de McDonald’s aux États-Unis n’ont cependant pas été complètement laissés pour compte. Pour célébrer les fêtes de fin d’année, les Golden Arches se sont associés à l’icône pop mondiale Mariah Carey pour présenter le menu Mariah, qui permet aux clients de marquer gratuitement 12 jours d’éléments de menu avec un achat minimum de 1 $ sur l’application McDonald’s. Le menu Mariah se déroulera jusqu’au vendredi 24 décembre, avec les offres à venir ciblant le Sausage McMuffin avec œuf (mardi 21 décembre), Double Cheeseburger (mercredi 22 décembre), Sausage Biscuit (jeudi 23 décembre) et Biscuits aux pépites de chocolat (vendredi 24 décembre).

En plus de la série d’offres, le partenariat avec Carey a également vu le lancement de produits exclusifs Mariah x McDonald’s. Les 15 et 20 décembre, une poignée de fans chanceux ont pu remporter l’article de merchandising spécial Mariah x McDonald’s pour ce jour via le rachat de l’offre Mariah Menu. Le merch comprenait des bonnets et des t-shirts exclusifs.