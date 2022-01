McDonald’s ajoute un nouveau McFlurry au menu, mais il y a un hic

Le menu McFlurry de McDonald’s s’agrandit, du moins pour les amateurs de restauration rapide dans un coin du monde. Les Golden Arches ont officiellement déployé le Sea Salt McFlurry en dessert dans leur menu de desserts, bien que la crème glacée réfrigérée ne soit actuellement servie qu’à Singapour. On ne sait pas si McDonald’s a l’intention d’exporter cette friandise à l’étranger.

Le célèbre McFlurry de McDonald’s fait partie du menu des desserts de la chaîne de restauration rapide, et les fans le pratiquent depuis des décennies maintenant. Le McFlurry est composé de crème glacée à la vanille fouettée et molle McDonald’s, qui est servie dans une tasse et est généralement mélangée avec d’autres ingrédients. Le nouveau Sea Salt McFlurry commence par un soft à la vanille, qui est ensuite mélangé avec des tourbillons de sel de mer bleu et des pépites colorées, laissant place à un « profil de saveur sucré-salé », selon Chew Boom.

McDonald’s prépare un nouveau sel de mer McFlurry à Singapour : https://t.co/gLP1ifjtTK #chewboom – ChewBoom (@ChewBoom) 9 janvier 2022

Le Sea Salt McFlurry était auparavant vendu chez McDonald’s Malaysia à l’automne 2020 avant de se rendre à Singapour cette année, selon Mothership, qui a rapporté que le Sea Salt McFlurry avait commencé à apparaître sur les menus en décembre. Le nouveau dessert coûterait environ 3 $ S ou environ 2,20 $ US. Il serait disponible à la commande en magasin et également via McDelivery et Grab.

Quant au goût ? Nur Sabrina a écrit pour Youthopia qu’ils lui donneraient un 7 sur 10, partageant que « le goût salé des tourbillons bleus et des paillettes est très subtil et quelque peu savoureux. La crème glacée à la vanille se marie étonnamment bien avec les petits morceaux salés ». Cependant, à mi-parcours de la tasse, la crème glacée a laissé un arrière-goût amusant dans ma bouche. Le goût salé a commencé à s’installer et j’ai eu soif d’eau et des cuillères de glace supplémentaires n’aidaient pas. personnellement, je ne le reprendrais pas et ce n’est pas quelque chose qui me manquerait quand ce sera parti », ont-ils déclaré « je pense que cela vaut la peine d’essayer ».

Bien qu’avoir un avant-goût du Sea Salt McFlurry puisse être une chose de rêve pour les clients aux États-Unis, le Golden Arches propose de nombreuses options McFlurry aux États-Unis. La gamme américaine actuelle de McFlurry comprend le McFlurry avec Oreo Cookies et le McFlurry avec M7M’s Candy. La carte des desserts américains comprend également des shakes au chocolat, à la fraise et à la vanille ainsi que plusieurs coupes glacées chaudes.