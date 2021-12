McDonald’s ajoute une fonction avant-gardiste aux restaurants

McDonald’s teste une nouvelle fonctionnalité unique dans quelques restaurants : des « vélos à recharge verte » à la place de certains sièges. Les pédales de vélo stationnaires génèrent de l’électricité et l’envoient à une station de recharge sans fil sur la table, où les utilisateurs peuvent recharger leur téléphone ou d’autres appareils pendant qu’ils sont assis ou mangent. Jusqu’à présent, les vélos ne sont disponibles que dans deux magasins McDonald’s en Chine.

« Le Green Charging Bike est une expérience dans un restaurant, actuellement testée dans deux endroits en Chine, conçue pour inspirer davantage de comportements écologiques alors que les clients apprécient leurs plats préférés de McDonald’s », a expliqué un représentant de McDonald’s dans un rapport de Hype Beast. « Le vélo génère de l’électricité pour alimenter les appareils de tous les jours comme les téléphones portables et fait partie du projet ‘Upcycle for Good’ de McDonald’s Chine, une initiative axée sur la création de produits avec des pièces en plastique à partir de matériaux recyclés. »

Les premiers vélos de ce type ont été installés en septembre 2021 dans un restaurant McDonald’s de Jieyang, dans la province du Guangdong, en Chine. Le deuxième ensemble a été présenté au restaurant New Hualian à Shanghai. McDonald’s a déclaré qu’il surveillait attentivement les commentaires des clients sur cette fonctionnalité et que d’autres tests seraient probablement effectués en Chine avant que les vélos ne soient internationaux.

Les commentateurs sur les réseaux sociaux avaient des doutes sur cette fonctionnalité, prédisant qu’elle ne se répandrait jamais aux États-Unis, même si elle devenait populaire à l’étranger. Une personne a écrit: « Cela ne viendra jamais en Amérique » avec un emoji qui pleure et rire, tandis qu’une autre a ajouté: « Je sais juste que ça va sentir la folie là-dedans. » Une troisième personne a noté: « Retour vers le futur l’a fait en premier. »

McDonald’s teste actuellement un autre grand changement dans ses restaurants aux États-Unis, qui pourrait s’avérer plus important s’il se propage. En octobre, la société s’est associée à IBM pour développer davantage son service au volant automatisé exploité par l’intelligence artificielle. Cela faisait suite à un essai à Chicago qui n’a pas été bien accueilli sur les réseaux sociaux, et l’expansion de l’idée n’a pas non plus inspiré beaucoup de confiance.

Les critiques s’inquiétaient des travailleurs qui seraient déplacés par l’IA si ce programme se répandait, se moquant du fait que McDonald’s préférerait investir des millions dans ce projet plutôt que de simplement payer aux travailleurs un salaire décent. Ils se sont également demandé comment les données collectées par ces services au volant seraient utilisées et quels effets d’entraînement cela pourrait avoir sur leur vie numérique. Jusqu’à présent, il n’y a pas de mot sur les résultats de ces tests.