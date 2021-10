McDonald’s célèbre son 31e anniversaire en Chine en lançant sa première collection NFT

La célèbre chaîne de restauration rapide McDonald’s célèbre son 31e anniversaire en Chine et a publié son premier travail créatif NFT « Big Mac Rubik’s Cube » pour célébrer non seulement l’anniversaire, mais aussi son entrée sur le marché de la Chine continentale. Ainsi que l’inauguration officielle de son nouveau siège sur la rive ouest de Shanghai : « Big Mac Cube ».

Il s’agit d’un travail créatif numérique dynamique en trois dimensions inspiré par l’esprit de la marque McDonald’s et la forme du nouveau siège social. McDonald’s Chine présentera 188 œuvres créatives de NFT aux employés et aux consommateurs.

Zhang Jiayin, PDG de McDonald’s Chine, a déclaré:

« McDonald’s est une marque jeune et tendance qui a toujours prêté attention aux tendances de la mode et à la technologie de pointe. Je suis très heureux que McDonald’s soit devenu la première marque nationale de restaurants à lancer NFT. McDonald’s Le nouveau siège social en Chine est un tout nouveau développement de McDonald’s Chine. Jalons. En cette période spéciale, nous utilisons la méthode NFT pour partager l’innovation, la numérisation et l’art tendance de McDonald’s avec les employés et les consommateurs. »

Les NFT ont été créés sur le réseau de blockchain Conflux en collaboration avec la société de développement de crypto-monnaie Cocafe. Conflux l’a appelé « l’exemple ultime de l’Est et de l’Ouest ». L’art est également à thème en rouge, orange et jaune. Les couleurs de l’entreprise qui sont utilisées dans ses produits et ses restaurants à travers le monde.

Il est également important de noter que la participation majoritaire de McDonald’s en Chine est détenue par le groupe CITIC. Une société d’investissement appartenant à l’État en République populaire de Chine elle-même.

La Chine, un grand marché pour McDonald’s

La Chine reste l’un des plus grands marchés de McDonald’s, abritant environ 3 300 restaurants, avec 1 500 autres en préparation d’ici 2022. Le marché chinois représente près d’un dixième de ses franchises mondiales de restaurants, générant 5 % des ventes et 3 % des ventes. bénéfices de la chaîne.

Cependant, la décision de distribuer des NFT gratuits est curieuse à la lumière de la récente interdiction de la crypto-monnaie en Chine. Et, l’examen minutieux des entreprises travaillant dans l’espace crypto.

Fin septembre, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, Huobi, a déclaré qu’il n’enregistrait plus d’utilisateurs en Chine après que Pékin a interdit les transactions de crypto-monnaie.

De même, FTX, l’une des plus grandes bourses de dérivés crypto au monde, a également déménagé aux Bahamas depuis Hong Kong. Suite à l’annonce de l’interdiction de la Chine.

McDonald’s n’est pas le seul restaurant de restauration rapide à rejoindre le jeu NFT. En septembre, Burger King a également lancé une collection NFT. Les « Keep it Real Meals » ont été obtenus en se rendant chez BK et en commandant un repas spécifique chez Burger King et en scannant l’un des six millions de codes QR imprimés sur les boîtes de nourriture.

Pendant ce temps, partout dans le monde, McDonald’s au Salvador est devenu le premier de la région à accepter le Bitcoin comme option de paiement.

Sans aucun doute, avec un grand impact initial sur les marchés des arts, de la musique et du sport, la technologie NFT se développe et atteint de plus en plus de nouveaux segments.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport