McDonald’s, Chick-fil-A et d’autres pourraient accélérer les commandes à leurs frais grâce à cette nouvelle technologie

Les restaurants de restauration rapide comme McDonald’s et Chick-fil-A envisagent peut-être d’accélérer les commandes avec certaines technologies nouvellement introduites, mais cela aurait un coût personnel pour les clients. ZDNet rapporte qu’une société de technologie appelée AdvanTech a créé le Fly-Thru Drive-Thru, une “nouvelle solution simple” qui “améliore le service au volant sans ajouter de complexité opérationnelle”. ZDNet décrit le Fly-Thru Drive-Thru en le comparant à un poste de péage, expliquant que la technologie Zebra RFID conçue par AdvanTech peut mémoriser les commandes en reconnaissant les clients lorsqu’ils s’approchent dans leurs véhicules.

La technologie ne scanne pas votre visage, mais utilise plutôt un système dans lequel “la commande d’un client est programmée dans un autocollant de marque qui est placé sur son pare-brise ou son tableau de bord”. La société affirme également que sa technologie ne stocke pas “d’informations client sensibles”. Le gros problème pour les clients, semble-t-il, est que si vous fréquentez plusieurs restaurants de restauration rapide, vous devrez alors avoir des décalcomanies pour chacun de ces magasins si vous voulez la commodité de mémoriser votre commande à chacun de ces endroits. Cela pourrait potentiellement encombrer votre pare-brise. On ne sait pas non plus si les clients devraient payer pour l’autocollant ou s’il serait fourni moyennant des frais par le restaurant.

La nouvelle technologie Fly-Thru Drive-Thru n’est pas la seule chose qui aide les restaurants de restauration rapide à être plus efficaces, car certains – y compris un certain nombre de restaurants Chick-fil-A – utilisent des systèmes de convoyeur pour aider à sortir les aliments plus rapidement. Sur TikTok, un utilisateur qui travaille dans la chaîne de restauration rapide a partagé une vidéo de ce qui se passe à l’arrière du magasin après la préparation des aliments. “Notre cuisine envoie la nourriture à la fenêtre à l’aide d’un tapis roulant pour accélérer les choses”, a-t-il écrit.

Dans le clip, nous voyons le tapis roulant en action, transportant des sacs de commandes Chick-fil-A à l’employé travaillant à la fenêtre du service au volant. Les sacs sont transportés au-dessus de la tête, puis abaissés jusqu’à l’endroit où se tient l’employé. Notamment, tous les magasins Chick-fil-A ne fonctionnent pas avec un système de tapis roulant. KGPE CBS47, une filiale de Fresno, en Californie, de CBS News, a rendu compte du clip TikTik et a déclaré qu’un représentant de la société a confirmé qu’environ 30 magasins utilisent actuellement le système de bande transporteuse. Cela représente environ 1% des restaurants Chick-fil-A.