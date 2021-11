McDonald’s devient le dernier à entrer dans le monde NFT | Invezz

Selon un tweet publié hier, le géant mondial de la restauration rapide McDonald’s vient d’entrer dans le monde des NFT. La société a créé son propre NFT appelé McRib, qui peut désormais être remporté par pratiquement n’importe qui, et il suffit d’un seul retweet du tweet de l’annonce.

McDonald’s a insisté sur le fait qu’aucun achat n’est nécessaire et que les achats de quelque nature que ce soit n’amélioreront pas les chances des utilisateurs de gagner le NFT. Enfin, le tweet précise que le concours est réservé aux utilisateurs de plus de 18 ans et que les gagnants ont besoin de portefeuilles crypto pour recevoir leurs NFT après les avoir gagnés.

Que sait-on du concours ?

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

La société a publié les règles officielles du concours NFT, expliquant des choses comme qui est éligible et comment le faire. Il a également révélé qu’il y aura jusqu’à dix gagnants et jusqu’à trois suppléants pour chaque prix, qui seront tous sélectionnés au hasard parmi le pool d’inscriptions éligibles.

Le concours aura lieu « vers le 11 novembre » cette année, et les gagnants potentiels seront avertis par message direct sur Twitter ou par message public le 12 novembre, si McDonald’s n’arrive pas à les contacter en privé.

En ce qui concerne les prix, chaque gagnant recevra un NFT sur le thème McRib qui comprend l’image d’un McRib, tel que déterminé par le commanditaire. Chaque NFT dispose d’un ARV de 20 $ au début de l’initiative, bien que cet ARV puisse changer fréquemment, tel que spécifié par l’entreprise.

Les personnes intéressées peuvent lire l’annonce et les règles en détail si elles envisagent de demander le cadeau NFT. Pendant ce temps, le fait que même McDonald’s soit entré dans le jeu NFT signifie que même McDonald’s a maintenant des contacts avec l’industrie de la cryptographie, ce qui est très encourageant en termes d’adoption et d’intégration.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent