McDonald’s et Mariah Carey Team pour le menu de Noël, 12 jours de cadeaux gratuits

Mariah Carey va bien au-delà des airs de Noël, des films et des spéciaux musicaux pour montrer son amour des vacances festives. Carey, qui a été surnommée la reine de Noël, s’est associée à la chaîne de restauration rapide McDonald’s pour un menu promotionnel spécial pour les fêtes. Le menu spécial s’inspire du classique « 12 jours de Noël ».

Selon un communiqué de presse officiel, le « Mariah Menu » offrira aux clients « 12 jours d’offres » tout au long du mois de décembre. À partir du 13 décembre, les clients de McDonald’s qui effectuent un achat minimum de 1 $ sur le cul du magasin seront récompensés par un menu gratuit différent. La promotion se déroule jusqu’au 24 décembre. Certains des éléments de menu gratuits incluent un Big Mac (13 décembre), un Chicken McNuggets de six pièces (16 décembre) ou le favori personnel de Mariah, un cheeseburger (17 décembre). Les clients devront télécharger l’application McDonald’s et visiter la section des offres pour ajouter l’article gratuit à leur commande afin de participer.

« Certains de mes souvenirs préférés avec mes enfants sont nos voyages en famille chez McDonald’s, et bien sûr, chacun de nous a sa commande. Le mien est le Cheeseburger, et je le reçois avec des cornichons supplémentaires », a déclaré Carey dans un communiqué. « Réunir certains de nos plats préférés de McDonald’s avec ma saison préférée de tous les temps est un vœu des Fêtes devenu réalité. »

« Mariah accompagne les fêtes comme le ketchup et les frites, nous ne pouvions donc pas penser à un meilleur partenaire pour nous aider à célébrer la saison à venir », a déclaré Jennifer Healan, vice-présidente du marketing, du contenu de marque et de l’engagement de McDonald’s USA, dans un communiqué. déclaration.

Chaque élément du menu Mariah sera également servi dans un emballage inspiré du chanteur que « les fans de Lambily et McDonald’s vont adorer », note le communiqué.

Le partenariat de Carey avec McDonald’s intervient quelques jours seulement après la sortie d’un nouveau single de vacances et d’un clip vidéo « Fall in Love at Christmas ». La chanson met en vedette Kirk Franklin et DJ Khalid. Les jumeaux de 11 ans de Carey, Moroccan et Monroe, font une apparition dans le clip.

Carey est également de retour pour un autre spécial vacances Apple +. Elle a fait équipe avec l’application de streaming l’année dernière pour le Magical Christmas Special de Mariah Carey. Cette année, son spécial Mariah’s Christmas: The Magic Continues fera ses débuts en décembre et lui présentera une performance live de Fall in Love at Christmas. »