McDonald’s exige que tous les clients et employés portent des masques

McDonald’s a pris une décision majeure concernant l’utilisation des masques dans ses établissements à travers les États-Unis. Lundi, McDonald’s a annoncé qu’ils rendraient les masques obligatoires pour tous les invités et employés, selon .. Le mandat de l’entreprise comprend ceux qui ont été vaccinés contre le COVID-19.

Selon USA Today, McDonald’s exigera que les invités et les employés portent leurs masques dans les endroits où la transmission du coronavirus est élevée ou substantielle. La publication a noté que McDonald’s est désormais la plus grande chaîne nationale à rajouter cette exigence dans tous ses magasins à travers le pays. USA Today a reconnu que plusieurs autres chaînes aux États-Unis, dont Walmart, Target et Lowe’s, exigent que leurs employés portent des masques. Cependant, ils encouragent seulement fortement ceux qui visitent leurs magasins à porter leurs masques.

McDonald’s a noté qu’ils avaient pris la décision d’exiger que les employés et les invités portent des masques dans leurs locaux après une récente augmentation des cas de COVID-19 à travers le pays en raison de la variante Delta. Leur décision intervient également après que les Centers for Disease Control and Prevention ont publié de nouvelles directives dans lesquelles ils conseillaient aux personnes entièrement vaccinées de porter des masques. McDonald’s n’est pas la seule entreprise à avoir rétabli son mandat de masque. Apple a été le premier grand détaillant aux États-Unis à appeler les invités et les employés à porter des masques dans leurs locaux. Mais, contrairement à McDonald’s, qui exige que ce mandat de masque soit mis en œuvre dans tous ses emplacements à travers le pays, Apple n’a réintroduit sa politique de masque que dans la moitié de ses emplacements.

McDonald’s avait précédemment abandonné son mandat de masque le 21 mai. À l’époque, ils avaient déclaré que leurs employés porteraient toujours des masques, mais que “les masques seront facultatifs pour les clients entièrement vaccinés, sauf si la réglementation locale l’exige, tandis que la distanciation sociale et les barrières de protection dans les restaurants restera en place.” La société a initialement demandé un mandat de masque en août 2020. Elle a déclaré que le 1er août 2020, toutes les personnes dans leurs emplacements seraient tenues de porter des masques au milieu de la crise croissante du COVID-19. McDonald’s a publié une déclaration au sujet de sa décision, qui disait: “Alors que près de 82% de nos restaurants se trouvent dans des États ou des localités qui exigent aujourd’hui des couvertures faciales pour l’équipage et les clients, il est important que nous protégions la sécurité de tous les employés et clients.”