McDonald’s India lance une nouvelle campagne pour mettre en avant sa plateforme d’inclusivité

McDonald’s Inde (Ouest et Sud) a lancé une nouvelle campagne qui met en évidence le rôle de sa plateforme d’inclusion EatQual pour créer une expérience inclusive chez McDonald’s. Le film de campagne créé par DDB Mudra montre comment de petites innovations peuvent grandement contribuer à rendre le monde plus égal pour tous. La marque souhaite étendre la plate-forme EatQual pour lancer des initiatives significatives visant à promouvoir l’inclusion entre les sexes, les langues et les handicaps, selon une déclaration officielle.

Environ 15% de la population mondiale vit avec une forme de handicap, a déclaré Arvind RP, directeur du marketing et des communications, McDonald’s Inde (Ouest et Sud), citant les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Pourtant, le monde n’est tout simplement pas fait pour eux, a ajouté RP.

« EatQual découle de ce fait. C’est une plateforme d’inclusivité que nous continuerons à construire. L’emballage EatQual n’est qu’un premier pas dans cette direction. Nous visons à lancer une multitude de nouvelles innovations significatives pour rendre l’expérience McDonald’s facile pour tout le monde », a commenté RP.

Westlife Development Limited, la société qui possède et exploite les restaurants McDonald’s de l’ouest et du sud de l’Inde, a annoncé l’année dernière le lancement de l’emballage EatQual à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Le packaging a été développé en collaboration avec une ONG.

Le film de la campagne raconte l’histoire de la curiosité d’un enfant à explorer le monde tel qu’il voit les autres le vivre. Il montre plus tard comment l’emballage EatQual aide l’ami de l’enfant à mobilité réduite des membres supérieurs à manger le hamburger de manière pratique.

« Cette année, McDonald’s a renouvelé son engagement envers l’inclusion en continuant à promouvoir le pack EatQual. Le monde ne traite pas tout le monde de la même manière – la plupart des choses sont conçues pour répondre aux besoins des personnes valides, comme le découvre le protagoniste de notre campagne. Ainsi, bien que l’idée d’un pack permettant aux personnes à mobilité réduite des membres supérieurs de déguster leurs hamburgers avec dignité ne change pas la vie, elle est importante. Parce que ce petit pas altère une expérience pour le mieux », a déclaré Pallavi Chakravarti, directeur créatif de DDB Mudra West.

