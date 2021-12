McDonald’s lance une initiative de 250 millions de dollars pour attirer divers franchisés

*McDonald’s lance une initiative de 250 millions de dollars sur cinq ans pour attirer plus de franchisés minoritaires aux États-Unis

Le programme intervient au milieu d’une série de poursuites intentées par d’anciens franchisés Black McDonald’s accusant la chaîne de restauration rapide de se livrer à une discrimination systémique et de leur refuser les mêmes opportunités que les franchisés blancs.

« Au cours d’une période de performances record, nous devons nous mettre au défi, encore plus, d’investir dans l’avenir », président et chef de la direction de McDonald’s Chris Kempczinski a déclaré dans un communiqué de presse, tel que rapporté par The Chicago Tribune. « L’annonce d’aujourd’hui visant à attirer des franchisés qui représentent les diverses communautés que nous servons est fondamentale pour cet objectif et s’appuie sur la riche histoire et la fierté de McDonald’s de refléter ceux que nous servons. »

Nous avons précédemment signalé que la poursuite avait été initialement déposée par 52 anciens franchisés noirs le 1er septembre 2020. Les réclamations incluent désormais près de 300 magasins avec des dommages-intérêts compensatoires qui se situent en moyenne entre 4 et 5 millions de dollars par magasin, à l’exclusion des dommages punitifs.

Les plaignants allèguent que McDonald’s s’est vendu en tant que recruteur et développeur de talents noirs, a profité de sa base de consommateurs noirs et a maintenu un système à deux niveaux qui répertoriait les propriétaires noirs sans méfiance et leur attribuait des emplacements horribles garantis d’échouer.

Voici d’autres articles du Chicago Tribune :

L’initiative des franchisés minoritaires augmentera les efforts de recrutement pour les entrepreneurs sous-représentés, dont beaucoup peuvent avoir un accès limité au capital, a déclaré la société. McDonald’s réduira également les exigences de fonds propres initiales pour les candidats éligibles et tirera parti de son réseau de partenaires bancaires pour accroître l’accès au financement.

« L’accès au capital continue d’être un défi pour combler l’écart de richesse aux États-Unis – en particulier pour les entrepreneurs des minorités », a déclaré Nicole Elam, présidente-directrice générale de la National Bankers Association, qui travaille avec des banques appartenant à des minorités pour aider à capitaliser les candidats franchisés. .

