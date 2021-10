McDonald’s McRib de retour pour son 40e anniversaire

. Un panneau se trouve à l’extérieur du restaurant McDonald’s le 9 février 2009 à San Francisco, Californie

Amateurs de l’emblématique sandwich McRib de McDonald’s, votre journée approche et chez Right Now, nous avons hâte d’être parmi les premiers à vous apporter cette bonne nouvelle. La plus grande chaîne de restauration rapide au monde, McDonald’s, a officiellement annoncé que dans tous les restaurants des États-Unis, à partir de ce lundi 1er novembre, le célèbre sandwich reviendra pour une durée limitée. McRib.

Mais quelle est la raison du retour ? Eh bien, le populaire sandwich est de retour au menu, dans le but de célébrer son 40e anniversaire en 2021. Le McRib a fait son apparition régionale officielle pour la première fois en 1981 à Kansas City, au Kansas. À partir de là, l’année suivante, il a été officiellement lancé au niveau national, atteignant au fil du temps, un grand essor de la population, étant l’un des sandwichs les plus emblématiques de la saison froide. En devenant une sensation, j’ai réussi à atteindre des pays comme l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande et la France. Par conséquent, des milliers de personnes via les réseaux sociaux ont demandé le retour du délicieux sandwich.

La déclaration se lit comme suit :

Le McRib a commencé comme un favori régional après ses débuts en 1981 à Kansas City, au Kansas, et s’est lancé dans le fandom international lorsqu’il a été combiné à la promotion d’un film majeur, ainsi qu’à des innovations comme McRib Jr. L’essor d’Internet et l’émergence des médias sociaux ont renforcé le statut d’icône de McRib. L’amour des sandwichs épicés a connecté les fans en ligne, et des outils comme le « McRib Locator » ont permis à encore plus de gens de se joindre à la frénésie.

Selon des déclarations citées par USA Today, Mike Bullington, directeur principal des archives de McDonald’s, a déclaré dans un communiqué que « dans les années 1980, les cerveaux derrière l’innovation alimentaire de McDonald’s avaient une idée vraiment unique : un sandwich indéniablement délicieux. saisons. Que vous soyez un fidèle de McRib ou un débutant, il est indéniable que McRib est l’un des sandwichs les plus emblématiques des quatre dernières décennies et nous avons des milliers d’e-mails et de tweets de fans pour le prouver. »

De plus, il a ajouté :

Le sandwich épicé et tentant que vous attendiez toute l’année est bientôt de retour ! Le légendaire McRib fera son retour triomphal dans les menus de McDonald’s aux États-Unis cet automne; Vous pouvez prendre le sandwich appétissant à partir du 1er novembre pour une durée limitée dans les restaurants participants du pays.

activez vos notifications pour l’annonce la plus importante tmrw – McDonald’s (@McDonalds) 29 septembre 2021

Qu’y a-t-il dans un McRib ?

L’emblématique sandwich barbecue emblématique sera de retour dans les restaurants participants à travers le pays le 1er novembre Le barbecue revenant dans les restaurants participants du pays le 1er novembre, est devenu célèbre parmi la «vieille école» pour son goût incomparable. Mais, pour les nouvelles générations qui n’ont pas encore essayé un McRib, et ne savent pas pourquoi il est si populaire, nous vous disons ici ce que contient le sandwich.

Il est devenu un favori des fans grâce à la saveur incomparable de la galette de porc désossée assaisonnée enrobée de sauce barbecue et garnie d’oignons tranchés et de cornichons marinés à l’aneth, faisant ressortir cette saveur de pain maison.

Mais ce n’est pas tout. Pour le 40e anniversaire, la société a décidé de promouvoir le retour du sandwich au porc, en faisant revivre son exquis sandwich McRib sous forme de NFT, c’est-à-dire de versions numériques du sandwich emblématique. Et pas seulement, offrez ces morceaux du compte Twitter officiel à 10 fans, qui seront sélectionnés le 12 novembre.

La déclaration se lit comme suit :

Pour la première fois aux États-Unis, McDonald’s crée un nombre limité de NFT pour célébrer le 40e anniversaire de McRib. Pour ceux qui sont nouveaux dans le monde des NFT (comme nous), ce sont des jetons non fongibles – des pièces d’art virtuelles uniques qui ne peuvent pas être dupliquées. Nos McRib NFT sont des versions numériques du sandwich préféré des fans, presque aussi épicé que McRib lui-même, et nous les offrirons à des fans chanceux sur Twitter à partir du 1er novembre.

Comment participer à la tombola pour un McRib ?

McDonald’s a annoncé qu’il offrirait les dix premiers NFT : « des versions numériques du sandwich préféré des fans, presque aussi chaud que McRib lui-même. La tombola débute ce lundi 1er novembre 2021 et se déroulera comme suit, comme l’explique la candena :

«Pour participer et courir la chance de gagner, assurez-vous de suivre @McDonalds sur Twitter et de retweeter le tweet d’invitation au cadeau à tout moment entre le 1er et le 7 novembre à partir de votre compte public. D’ici le 12 novembre, nous sélectionnerons 10 fans qui recevront le McRib NFT exclusif à ajouter à leur collection personnelle et à apprécier même lorsqu’il n’est pas au menu.

Avec McRib NFT, vous n’aurez plus jamais à dire au revoir au sandwich que vous aimez. Que vous en ayez un ou non, assurez-vous de profiter des épices légendaires du barbecue de McRib IRL une fois qu’il arrivera dans les restaurants participants à l’échelle nationale à partir du 1er novembre pour une durée limitée. »

Le sandwich n’est offert que pour une durée limitée dans les lieux participants, officiellement à partir du lundi 1er novembre, après un certain temps, ils seront supprimés du menu jusqu’à nouvel ordre.

