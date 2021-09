McDonald’s McRib revient au menu américain et voici quand vous pouvez l’obtenir

L’emblématique sandwich McRib de McDonald’s fait son retour dans les menus américains, et nous avons les détails sur le moment où les clients peuvent obtenir le repas classique. Le McRib sera de retour dans tout le pays le lundi 1er novembre. Notamment, cette année marque le 40e anniversaire du produit de restauration rapide préféré des fans, et McDonald’s a assuré à ses clients que le McRib sera disponible “pour une durée limitée dans les restaurants McDonald’s participants via l’emporter, au Drive Thru, sur l’application McDonald’s et via McDelivery.”

Le McRib a été lancé pour la première fois il y a quatre décennies et est très rapidement devenu un succès auprès des mangeurs de McDonald’s, pour sa “galette de porc désossée assaisonnée enrobée de sauce barbecue et garnie d’oignons émincés et de cornichons à l’aneth, le tout sur un petit pain maison”. Mike Bullington, directeur principal des archives chez McDonald’s, a publié une déclaration à propos du sandwich, déclarant : « Dans les années 80, les cerveaux derrière l’innovation alimentaire de McDonald’s avaient une idée vraiment unique : un sandwich indéniablement délicieux qui pourrait être apprécié pendant les saisons les plus froides. Bullington a ajouté: “Que vous soyez un fidèle de McRib ou un débutant, il est indéniable que le McRib est l’un des sandwichs les plus emblématiques des quatre dernières décennies et nous avons des milliers d’e-mails et de tweets de fans pour le prouver.”

personne: moi: je pense qu’il est temps de ramener le McRib 11.1 – McDonald’s (@McDonalds) 30 septembre 2021

McDonald’s a expliqué que « The McRib a commencé comme un favori régional après ses débuts en 1981 à Kansas City, Kansas », mais plus tard « s’est lancé dans le fandom international lorsqu’il a été associé à la promotion d’un film majeur, ainsi qu’à des innovations comme le McRib Jr. ” Au fil des ans, le McRib “est devenu depuis une sensation internationale qui est apparue en Allemagne, en Nouvelle-Zélande et en France”, qui n’a été stimulée que par Internet et “l’émergence des médias sociaux”. Ceux-ci ont vraiment aidé à “solidifier le statut d’icône de McRib”.

“L’amour du sandwich coquin a connecté les fans en ligne, et des outils comme” McRib Locator “ont permis à encore plus de gens de se joindre à la frénésie”, a ajouté McDonald’s. Le battage médiatique autour de son rapport annuel a même donné naissance à l’expression ‘McRib Season'”. revenir.

“Tellement excité. Mon sandwich préféré de tous les temps”, a tweeté une personne. “Cela a fait ma journée”, a ajouté quelqu’un d’autre. « Le McRib est un sandwich divin, louez-le », a proposé un dernier utilisateur.