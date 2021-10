McDonald’s McRib revient aux menus pour son 40e anniversaire

Alors que la saison des épices à la citrouille touche à sa fin, la saison des McRib est sur le point de commencer ! Le sandwich bien-aimé devrait revenir dans les menus de McDonald’s à l’échelle nationale pour une durée limitée le lundi 1er novembre, ont confirmé les Golden Arches jeudi. Le McRib se compose d’un porc désossé assaisonné nappé de sauce barbecue piquante et garni d’oignons émincés et de cornichons acidulés.

Alors que le McRib est revenu aux menus à plusieurs reprises depuis son introduction dans les années 80, ce n’est pas une année ordinaire, car le retour du sandwich en 2021 marquera le 40e anniversaire du McRib. Le sandwich a fait ses débuts à l’origine en 1981 à Kansas City, Kansas, et est rapidement devenu un favori des fans, bien qu’il n’ait atteint le fandom international qu’en 1994, lorsqu’il a été ramené en l’honneur de la sortie en salles du film en direct Flintstones. Après cela, le McRib est resté un incontournable du menu McDonald’s dans les années 90 et au début des années 2000, allant même jusqu’à apparaître sur des menus en Allemagne, en Nouvelle-Zélande et en France. Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin, McDonald’s a lancé trois tournées d’adieu pour le sandwich en 2005, 2006 et 2007. Le sandwich est revenu au menu national de 2010 à 2012, après quoi il a disparu jusqu’en 2019.

(Photo : McDonald’s)

« Dans les années 80, les cerveaux derrière l’innovation alimentaire de McDonald’s ont eu une idée vraiment unique : un sandwich indéniablement délicieux qui pourrait être apprécié pendant les saisons les plus froides », a déclaré Mike Bullington, directeur principal des archives chez McDonald’s, dans un communiqué de presse confirmant l’imminence du McRib’s. retour en septembre. « Que vous soyez un fidèle de McRib ou un débutant, il est indéniable que le McRib est l’un des sandwichs les plus emblématiques des quatre dernières décennies et nous avons des milliers d’e-mails et de tweets de fans pour le prouver. »

Pour célébrer l’importance culturelle du sandwich à l’occasion de son 40e anniversaire, McDonald’s aide à lancer le McRib dans le 21e siècle avec un concours pour les tout premiers NFT ou jetons non fongibles de McDonald’s, des œuvres d’art virtuelles uniques qui ne peuvent pas être dupliquées. La chaîne a annoncé jeudi qu’elle offrirait « des versions numériques du sandwich préféré des fans – presque aussi impertinent que le McRib lui-même ».

Pour participer et courir la chance de gagner un morceau de l’histoire de McDonald’s, les amateurs de McRib doivent simplement suivre le compte Twitter officiel de McDonald’s et retweeter le tweet d’invitation au concours à tout moment entre le 1er et le 7 novembre à partir d’un compte public. D’ici le 12 novembre, selon la chaîne, McDonald’s sélectionnera « 10 fans qui recevront le McRib NFT exclusif à ajouter à leur collection personnelle et à apprécier même lorsque ce n’est pas au menu ».