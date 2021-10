McDonald’s offre un petit-déjeuner gratuit aux enseignants et au personnel scolaire

McDonald’s montre son appréciation pour les éducateurs cette semaine avec une autre série de son programme de repas de remerciement ! L’initiative Thank You Meal a été lancée pour la première fois pendant la pandémie de coronavirus comme un moyen pour les Golden Arches de montrer leur soutien aux premiers intervenants et aux travailleurs de la santé en première ligne de la pandémie. Maintenant, la chaîne reconnaît un autre groupe important qui s’est intensifié au cours de la dernière année de manière majeure : les enseignants.

Du lundi 11 octobre au vendredi 15 octobre, les éducateurs – cela comprend les enseignants, les administrateurs et le personnel de l’école – peuvent se rendre dans leur restaurant McDonald’s local pour prendre un petit-déjeuner gratuit, un repas de remerciement. Servi dans une boîte Happy Meal classique, le petit-déjeuner Thank You Meal est un sandwich au petit-déjeuner – les choix incluent un McMuffin aux œufs, un biscuit au bacon, aux œufs et au fromage, ou un biscuit à la saucisse – pommes de terre rissolées, et une boisson de type McCafé moyen chaud ou café glacé ou une boisson non alcoolisée moyenne. Pour marquer le repas gratuit, les éducateurs doivent simplement présenter une pièce d’identité de travail valide.

(Photo : McDonald’s)

Lorsque McDonald’s a lancé l’initiative l’année dernière, ils ont distribué 12 millions de repas de remerciement gratuits. Joe Erlinger, président de McDonald’s USA, a déclaré que la chaîne est « fier de servir les personnes qui font de nos communautés un meilleur endroit, et c’est un moment important pour dire merci à certains de nos héros de tous les jours ».

« En tant qu’ancienne enseignante, ce repas de remerciement représente le monde pour moi, et je sais qu’il touchera mes clients et mes employés », a ajouté Stefanie Cabrera Bentancourt, propriétaire/exploitante de McDonald’s basée à Miami, en Floride, dans un communiqué de presse. « Les éducateurs sont l’épine dorsale de nos communautés. Ils ont tant fait pour nous, et c’est un honneur de me joindre à mes collègues propriétaires/exploitants à travers le pays pour les célébrer.

Ce n’est que la dernière façon dont McDonald’s a montré sa gratitude envers les éducateurs. La chaîne a noté que pendant des décennies, les franchisés McDonald’s ont soutenu les éducateurs de leurs quartiers locaux par le biais de différentes initiatives, notamment McTeachers ‘Night, la coordination des livraisons de nourriture chez les éducateurs après l’école et des repas gratuits pendant la pandémie. Le repas de remerciement, ont-ils déclaré, « permettra à encore plus d’éducateurs d’être reconnus et n’est qu’un petit gage de notre appréciation ». En plus de cette initiative, McDonald’s encourage également ses clients à honorer un éducateur spécialisé dans leur vie en utilisant le #ThankYouMeal sur Twitter, TikTok ou Instagram jusqu’au 15 octobre. McDonald’s partagera certains de ces messages sur ses réseaux sociaux.