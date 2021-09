McDonald’s ouvre ses portes aux paiements BTC au Salvador

in

Le jour est enfin venu et le Salvador est devenu le premier pays au monde à reconnaître le Bitcoin comme monnaie légale. Les citoyens du pays disposent désormais d’une toute nouvelle option de paiement dans les magasins et les services à travers le pays, y compris le géant de la restauration rapide McDonald’s, qui a également commencé à accepter les paiements Bitcoin via le réseau Lightning.

La nouvelle a été initialement rapportée par un journaliste local, Aaron van Wirdum, qui a déclaré avoir visité un restaurant McDonald’s local et s’être vu remettre un code QR imprimé lorsqu’il a choisi de payer par crypto. Le code l’a dirigé vers une page de facture dans LN, où il a pu effectuer le paiement.

Je viens d’entrer dans un McDonald’s à San Salvador pour voir si je pouvais payer mon petit-déjeuner avec du bitcoin, en m’attendant à ce qu’on me dise non. Mais voilà, ils ont imprimé un ticket avec QR qui m’a conduit à une page Web avec une facture Lightning, et maintenant je savoure mon petit-déjeuner traditionnel ! pic.twitter.com/NYCkMNbv7U – Aaron van Wirdum (@AaronvanW) 7 septembre 2021

En 2019, McDonald’s comptait 19 établissements au Salvador et, pour autant que l’on sache, tous devraient être compatibles avec la cryptographie.

Bitcoin LN et son utilisation dans les paiements

Le Lightning Network de Bitcoin est un protocole de paiement de couche deux qui a été développé il y a quelques années pour rendre les transactions Bitcoin plus rapides et moins chères. Il a été présenté comme une solution possible aux problèmes d’évolutivité de Bitcoin, bien que son adoption n’ait jamais atteint les niveaux que ses développeurs espéraient voir.

Bien sûr, Bitcoin reste l’un des plus gros actifs d’investissement, bien que son utilisation dans les paiements, et en général, un moyen d’échange, n’ait jamais prospéré, même si son utilisation comme monnaie numérique était la seule raison de sa création.

Le LN a désormais une seconde chance au Salvador car il peut être utilisé pour établir une série de tunnels entre différentes adresses pour des paiements rapides et faciles à faible volume. Son plus grand avantage vient du fait que toutes les transactions ne doivent pas être enregistrées sur la blockchain. En revanche, si une personne effectue des paiements réguliers à une adresse spécifique via un tunnel, ce n’est que lorsque le tunnel est définitivement fermé que la différence de volume des deux adresses sera enregistrée.

Quant à la décision d’El Salvador d’adopter la CTB, elle pourrait également avoir un impact majeur sur la rationalisation des envois de fonds mondiaux et l’augmentation de la richesse des citoyens du pays. De plus, la nation amie du Bitcoin pourrait même attirer des entrepreneurs en crypto à la recherche d’un nouvel endroit pour ouvrir des entreprises de crypto.

