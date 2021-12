McDonald’s présente la version croustillante du populaire Quarter Pounder

Le menu McDonald’s vient de s’agrandir un peu, du moins pour nos amis du nord. La chaîne de restauration rapide bien-aimée a introduit une nouvelle variante de l’emblématique Quarter Pounder, offrant un plat plus croustillant avec le Bacon ‘N Crispy Onion Quarter Pounder et le Double Bacon ‘N Crispy Onion Quarter Pounder. Cependant, la commande de l’une de ces nouvelles variétés nécessitera un passeport et un voyage à travers la frontière nord.

Selon Canadify, le quart de livre Bacon ‘N Crispy Onion a été introduit dans les magasins McDonald’s du Canada à la fin novembre. Le plat délicieux comprend une galette de bœuf 100 % canadienne garnie de lanières de bacon fumé au hickory, d’oignons croustillants, d’une sauce crémeuse aux oignons grillés, de deux tranches de fromage cheddar, de ketchup, de moutarde et de cornichons, le tout niché entre des graines de sésame grillées petits pains. Une liste officielle des éléments de menu sur le site Web de McDonald’s du Canada révèle que le quart de livre d’oignons Double Bacon ‘N Crispy contient toutes ces mêmes garnitures, mais dispose d’une deuxième galette de bœuf 100 % canadienne.

Il y a un nouveau Bacon ‘N Crispy Onion Quarter Pounder aux emplacements @McDonaldsCa.https://t.co/kjDPAKxxD0 pic.twitter.com/Cg9mkP56C0 – foodbeast (@foodbeast) 2 décembre 2021

Commander l’un de ces deux nouveaux hamburgers sera plus qu’un simple remplissage. Selon les informations nutritionnelles, le Bacon ‘N Crispy Onion Quarter Pounder contient 680 calories, 40 grammes de matières grasses et 34 grammes de protéines. Le Double Bacon ‘N Crispy Onion Quarter Pounder, quant à lui, contient 900 calories, 57 grammes de matières grasses et 52 grammes de protéines. À titre de comparaison, le traditionnel Quarter Pounder – qui comprend une galette de bœuf 100% frais d’un quart de livre, des oignons émincés, des cornichons et deux tranches de fromage américain sur un petit pain aux graines de sésame – contient 520 calories, 26 grammes de matières grasses et 30 grammes de protéines.

À l’heure actuelle, le quart de livre Bacon ‘N Crispy Onion et le quart de livre Double Bacon ‘N Crispy Onion sont disponibles dans les magasins McDonald’s partout au Canada. Ni l’un ni l’autre ne sont disponibles dans les succursales américaines de la chaîne. On ne sait pas si McDonald’s a l’intention de faire franchir la frontière aux deux nouvelles variantes de Quarter Pounder dans le futur. Au cours de l’été, la chaîne de restauration rapide bien-aimée a testé une autre version du Quarter Pounder. Le quart de livre BBQ à l’érable et bacon comprenait une galette de bœuf d’un quart de livre 100 % canadienne garnie d’une sauce barbecue crémeuse à l’érable, de lanières de bacon fumé à l’hickory, d’oignons croustillants, de deux tranches de cheddar fondu et de cornichons. Cet article n’était également disponible qu’au Canada pour une durée limitée.