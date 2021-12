McDonald’s propose des articles de menu à 1 $ et 2 $ pour une durée limitée

Les clients de McDonald’s Canada peuvent rester au chaud en cette période des Fêtes avec une tasse de café à bas prix grâce à une nouvelle offre de l’application de l’entreprise. Un café moyen chaud ou glacé est disponible pour seulement 1 $, tandis qu’un latte moyen ou un cappuccino pour seulement 2 $. Les offres ont été lancées quelques semaines seulement après que McDonald’s du Canada a lancé un nouveau programme de récompenses pour les commandes passées via l’application McDonald’s.

Les offres spéciales sur le café ne sont disponibles que pour les achats via l’application et ne sont pas valables pour les boissons aromatisées, note Canadify. L’offre est disponible partout au Canada et ne sera valide que pour une durée limitée. Lorsque vous commandez les nouvelles boissons, vous pouvez également essayer le nouveau quart de livre Bacon ‘N Crispy Onion, qui a été lancé au Canada le mois dernier. Le sandwich comprend une galette de bœuf canadien avec des lanières de bacon fumé au noyer, des oignons croustillants, une sauce aux oignons grillés, deux tranches de fromage cheddar, du ketchup, de la moutarde et des cornichons. Si cela ne suffit pas, vous pouvez commander le quart de livre Double Bacon ‘N Crispy Onion, qui comprend deux galettes.

Le mois dernier, McDonald’s du Canada a lancé le nouveau programme de récompenses MyMcDonald’s, son premier programme de fidélisation basé sur des points. Les nouveaux membres peuvent obtenir 5 000 points bonus pour leur premier achat via l’application, si l’achat est de 1 $ ou plus avant taxes. Les clients obtiennent 100 points pour chaque dollar dépensé. Si un client commande dans un restaurant, il peut toujours obtenir des points en faisant scanner son téléphone.

« Nos clients sont parmi les plus fidèles au monde, et nous sommes ravis de leur offrir plus de raisons de nous rendre visite, encore et encore. Cette annonce marque une nouvelle étape dans notre ambition numérique alors que nous continuons à transformer l’expérience McDonald’s des deux côtés. du comptoir, qui a commencé avec l’introduction des kiosques libre-service en 2015 », a déclaré le PDG de McDonald’s Canada, Jacques Mignault, dans un communiqué lors de l’annonce du programme. « Notre investissement continu dans la technologie contribue à générer une croissance exponentielle sur tous nos canaux, y compris McDelivery, Drive-Thru, dans les restaurants et via nos offres mobiles et nos innovations numériques, ce qui offre à nos clients plus d’options et de personnalisation dans leur expérience McDonald’s. »

Aux États-Unis, McDonald’s commence la célébration du temps des Fêtes en ajoutant la tarte des Fêtes à certains menus. La tarte des Fêtes est une version de Noël de la tarte aux pommes habituelle offerte toute l’année. Cette version a un glaçage au sucre et des pépites arc-en-ciel sur la croûte. McDonald’s n’a pas fait d’annonce officielle sur son retour, mais des clients ont déjà signalé l’avoir vu sur les réseaux sociaux.