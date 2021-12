McDonald’s propose des Big Mac gratuits grâce à Mariah Carey : comment obtenir le vôtre

McDonald’s est connu dans le monde entier comme le berceau du Big Mac, et pour une durée limitée seulement, les clients se rendant aux Golden Arches peuvent commander gratuitement le célèbre hamburger. Le lundi 13 décembre uniquement, la chaîne de restauration rapide bien-aimée distribue gratuitement des Big Mac. L’accord est en l’honneur de Mariah Menu, le partenariat de la chaîne avec la superstar mondiale Mariah Carey.

Noter votre Big Mac gratuit est facile. Les clients de McDonald’s doivent simplement accéder à l’application McDonald’s. Une fois sur place, ils pourront remporter de nombreuses offres, parmi lesquelles l’offre Mariah Menu pour un Big Mac gratuit avec un achat minimum de 1 $ sur l’application McDonald’s. L’application McDonald’s peut être téléchargée en cliquant ici. L’application permet aux clients de passer des commandes et de payer et propose également une section des offres, où les clients peuvent ajouter ces offres à leur commande, les aidant ainsi à marquer les éléments de menu préférés des fans à des prix réduits ou même gratuitement.

(Photo : McDonald’s)

Le Big Mac gratuit est l’une des 12 offres que les Golden Arches proposent ce mois-ci pour célébrer leur partenariat avec Carey. Après l’offre du lundi, les clients peuvent obtenir gratuitement les éléments de menu suivants avec un achat minimum de 1 $ sur l’application McDonald’s – McChicken (mardi 14 décembre), Bakery Item (mercredi 15 décembre), 6-pc Chicken McNuggets (jeudi , 16 décembre), Cheeseburger (vendredi 17 décembre), Hotcakes (samedi 18 décembre), McDouble (dimanche 19 décembre), Tarte aux pommes (lundi 20 décembre), Saucisse McMuffin avec œuf (mardi, 21 décembre), Double Cheeseburger (mercredi 22 décembre), Biscuit à la saucisse (jeudi 23 décembre) et Cookies aux pépites de chocolat (vendredi 24 décembre). Les clients peuvent commander le menu Mariah aux États-Unis à partir du 13 décembre.

« Comme tant de mes fans, j’ai des souvenirs incroyables avec McDonald’s au fil des ans », a déclaré Carey à propos du partenariat dans un communiqué de presse. « J’ai toujours un sentiment de nostalgie lorsque je vois les Arches d’Or, alors créer des produits dérivés avec l’une de mes photos préférées des années 90 était vraiment amusant pour moi. »

En plus des offres Mariah Menu, les Golden Arches déploient des produits exclusifs Mariah x McDonald’s. La marchandise comprend des bonnets et des t-shirts exclusifs. McDonald’s offrira la marchandise le mercredi 15 décembre et le lundi 20 décembre aux quelque 10 000 premières personnes à réclamer l’article spécial Mariah x McDonald’s pour ce jour via l’échange de l’offre Mariah Menu – un article de boulangerie et des saucisses McMuffin® avec Egg, respectivement – via Mobile Order & Pay avec un achat minimum de 1 $.