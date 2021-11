McDonald’s propose un élément de menu préféré des fans pour seulement 63 cents

S’offrir l’un des plats les plus populaires de McDonald’s est devenu beaucoup moins cher. En l’honneur de son 50e anniversaire, les Golden Arches ramènent le prix de l’Egg McMuffin à 1971, l’article de petit-déjeuner bien-aimé devant être disponible pour seulement 63 cents pour une journée seulement cette semaine.

Surnommé le « sandwich du petit-déjeuner OG », l’Egg McMuffin a été créé par le franchisé californien Herb Peterson en 1971. Souhaitant créer un « produit unique pour assurer un menu de petit-déjeuner des plus performants », Peterson a revisité le traditionnel Eggs Benedict, remplaçant le Sauce hollandaise avec une tranche de fromage et l’ajout d’une tranche de bacon canadien, créant la toute première version de l’élément de menu. Plus tard, il a développé des anneaux de téflon pour donner aux œufs frais fêlés la forme arrondie d’un muffin anglais. L’élément de menu a fait ses débuts sur les marchés tests en 1972 avec un niveau de prix de seulement 63 cents avant de profiter d’un déploiement national en 1975. Au cours des 50 années qui ont suivi sa création, l’Egg McMuffin est resté un favori sur le menu de McDonald’s. .

(Photo : McDonald’s)

Avec 2021 marquant le 50e anniversaire de l’Egg McMuffin, McDonald’s célèbre d’une manière très appropriée. Le jeudi 18 novembre, la chaîne baisse le prix de l’Egg McMuffin à son prix d’origine de 63 cents. Le prix de retour n’est disponible que pour une journée et uniquement sur l’application McDonald’s.

« L’Egg McMuffin, le tout premier sandwich pour le petit-déjeuner d’un restaurant à service rapide, a rejoint le menu McDonald’s en 1971 à Santa Barbara, en Californie, et les clients font preuve de créativité depuis lors », a déclaré Molly McKenna, directrice principale de la communication de marque chez McDonald’s. . « C’est amusant de voir toutes les façons dont ils se l’approprient – qu’il s’agisse d’ajouter de la chaleur avec de la salsa ou de la douceur avec de la confiture ou de le combiner avec le Sausage McMuffin, ils innovent toujours. Personnellement, j’aime ajouter un peu de chaleur à mon Egg McMuffin. »

En plus du prix de retour, McDonald’s encourage les fans à célébrer l’œuf McMuffin d’une autre manière en se l’appropriant. Par exemple, les clients peuvent commander un McChicken Biscuit et du sirop pour garnir leur Egg McMuffin, créant ainsi un Sweet Chicken Sammie. Les clients pouvaient également remplacer les muffins par des pommes de terre rissolées. Les clients de McDonald’s peuvent commander le sandwich du petit-déjeuner et tous les ajouts à emporter, à emporter ou à dîner dans les restaurants participants.