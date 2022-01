McDonald’s ramène le sandwich au poulet préféré des fans

Les sandwichs au poulet ne sont pas seulement un gros problème aux États-Unis En Australie, les fans de McDonald’s obtiennent le Chicken Big Mac, qui a fait son retour en décembre et est maintenant disponible pour une durée limitée. McDonald’s Australia a également lancé le tout nouveau Bacon Big Mac et a ramené des rondelles d’oignon, une autre offre préférée des fans.

Le Chicken Big Mac est exactement ce à quoi il ressemble. C’est un Big Mac avec deux galettes de poulet croustillantes remplaçant les deux galettes de bœuf. Le sandwich comprend également de la laitue, des oignons, du fromage, des cornichons et de la sauce McDonald’s Big Mac, note 7News. Le Bacon Big Mac ajoute deux tranches de bacon au traditionnel Big Mac avec des galettes de bœuf. Les rondelles d’oignons sauce BBQ sont également de retour au menu. Les trois articles sont revenus au menu le 1er décembre.

Avoir un Big Mac (poulet) pour la première fois !! pic.twitter.com/w4GUaQKEdT – sydney khoo (ils/eux) (@sydneykhoo) 28 décembre 2021

Bien que le Chicken Big Mac ne soit pas techniquement proposé aux États-Unis, Chew Boom note qu’il est possible d’en obtenir un. Il suffit de demander à un serveur d’utiliser des galettes McChicken au lieu des galettes de bœuf traditionnelles lors de la commande d’un Big Mac. L’Australian Chicken Big Mac n’inclut pas non plus d’oignons, vous devrez donc demander que ceux-ci soient abandonnés.

Le Chicken Big Mac est généralement proposé pendant les mois d’été australiens. Le sandwich a été introduit en 2017. « L’emblématique Big Mac et le McChicken font partie de nos hamburgers les plus populaires, il était donc logique de mélanger ces deux classiques et de proposer à nos clients un nouveau produit passionnant à essayer : le Chicken Big Mac » Jenni Dill, alors CMO de McDonald’s Australie, a déclaré dans un communiqué à l’époque.

Après l’incroyable succès du sandwich au poulet Popeyes en 2019, McDonald’s et d’autres chaînes de restauration rapide ont lancé de nouveaux sandwichs au poulet. En février 2021, McDonald’s a officiellement lancé son nouveau sandwich au poulet aux États-Unis. Il est disponible dans les options Crispy, Spicy et Crispy Deluxe. Les offres de sandwichs ont été un succès instantané pour les Arches d’Or. Au cours de la semaine qui a suivi leurs débuts, le trafic piétonnier chez McDonald’s n’a baissé que de 17% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie de 2019 au cours de la même semaine, rapporte Yahoo! La finance.

En octobre 2021, McDonald’s a également affiché des bénéfices plus élevés que prévu pour le troisième trimestre fiscal. Les revenus du groupe ont atteint 6,2 milliards de dollars, bien au-dessus des prévisions des analystes, rapporte The Street. « Nos résultats du troisième trimestre témoignent de notre envergure et de notre agilité sans précédent », a déclaré à l’époque le PDG de McDonald’s, Chris Kempczinski. « Nos ventes comparables mondiales ont augmenté de 10 % par rapport à 2019, grâce à une expérience omnicanale axée sur la satisfaction des besoins de nos clients. »