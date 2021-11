McDonald’s ramène très bientôt un article de menu des Fêtes

Le temps des Fêtes devient un peu plus doux grâce au retour d’un élément au menu McDonald’s. Avec Thanksgiving marquant le début officiel de la saison des fêtes, certains fans se rendant aux Golden Arches ont repéré McDonald’s Holiday Pie au menu. La tarte des fêtes, une version de Noël des tartes aux pommes traditionnelles qui sont devenues populaires au menu de la chaîne de restauration rapide, revient généralement chaque année à cette période de l’année.

L’élément de menu sucré propose « une crème à la vanille onctueuse et crémeuse nichée dans une croûte de beurre feuilletée glacée de sucre et garnie de pépites arc-en-ciel », selon sa description officielle sur le site Web de McDonald’s. Bien que McDonald’s n’ait fait aucune annonce officielle du retour de l’article dans les menus, plusieurs personnes ont signalé avoir repéré la tarte des fêtes dans leur McDonald’s local, et la chaîne a taquiné son retour sur les réseaux sociaux. Répondant à une personne demandant quand Holiday Pies arriverait au menu, McDonald’s a écrit dans un tweet du 28 novembre « nous ressentons votre amour pour notre Holiday Pie ! Restez à l’écoute, ils seront de retour avant que vous ne le sachiez. »

Glorieux! C’est officiellement Holiday Pie SZN !!! @McDonalds pic.twitter.com/Z1ImRwzCT3 – Kale C. (@KaleBCLE) 27 novembre 2021

Une simple recherche sur les réseaux sociaux montre que ceux qui ont la chance de prendre l’une des tartes des Fêtes dans leur McDonald’s local s’attardent sur la friandise. Après avoir reçu sa commande, une personne a tweeté que « la saison peut vraiment commencer maintenant que McDonald’s a de retour les tartes des fêtes ». Une autre personne célébrant le retour a écrit: « Les tartes des fêtes sont enfin de retour chez McDonald’s, j’ai attendu toute l’année. »

La tarte des Fêtes ne restera pas longtemps au menu. La friandise est un élément de menu en édition limitée qui ne reste généralement au menu que pour la saison des vacances avant de disparaître pour une autre année. Malheureusement, tout le monde n’aura pas la chance d’en commander un, car tous les emplacements n’offrent pas la tarte des fêtes. Répondant à une personne qui s’était rendue dans plusieurs établissements McDonald’s dans l’espoir d’en faire un, la société de restauration rapide a encouragé : « Nous comprenons à quel point vous adorez notre tarte des Fêtes, Jay. Il ne faudra pas longtemps avant qu’il réapparaisse. Gardez un guettez les mises à jour. »

Les tartes des fêtes peuvent être trouvées dans les magasins McDonald’s participants à l’échelle nationale pour une durée limitée pendant la saison des fêtes 2021. Les clients qui se dirigeront vers McDonald’s pourront également commander d’autres articles populaires, tels que l’œuf McMuffin, l’article du petit-déjeuner qui a marqué son 50e anniversaire cette année.