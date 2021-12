McDonald’s ramène un étrange hamburger pour les fêtes

Les amateurs de McDonald’s à la recherche d’un élément de menu unique devraient envisager de voyager au Japon, où le Gracoro Burger est de retour au menu cet hiver. La galette est en fait une croquette remplie de crevettes et de macaronis dans une sauce blanche crémeuse, le tout emballé dans une coquille de panko croustillante. Cet article est sûrement l’un des plus particuliers au menu de la chaîne de restauration rapide.

Le Gracoro Burger, introduit pour la première fois en 1993, est revenu pour une édition limitée à partir du 1er décembre, rapporte Brand Eating. Le sandwich tire son nom d’une combinaison de « gratin » et de « korokke », la version japonaise de la croquette. L’original Gracoro Burger comprend la galette Gracoro, le chou et la mayonnaise, servis sur un petit pain beurré et cuit à la vapeur. Il comprend également une sauce croquette, qui est similaire à la sauce Worcestershire.

McDonald’s Japon lance également cette année le nouveau burger Angus Beef Bolognese Gracoro. Ce sandwich comprend la galette Gracoro garnie de sauce bolognaise faite de bœuf Angus haché, de tomates et de vin rouge entre le pain. Le Gracoro Burger original est un favori de l’hiver au Japon depuis son lancement en 1993, mais n’est généralement pas disponible pour le reste de l’année, a souligné Kokatu en 2012. Cela signifie que le sandwich a construit une base de fans dévoués qui se précipite pour obtenir elle, similaire à la mystique construite autour du McRib aux États-Unis

Il existe de nombreux autres plats étranges du menu McDonald’s disponibles dans le monde, comme le Pizza Pie récemment lancé dans les restaurants McDonald’s en Indonésie. Là-bas, la société a lancé un menu complet « Taste of Italy », avec la pizza Pie comme élément phare. Il prend la tarte McDonald’s classique et remplace la garniture aux pommes par de la sauce à pizza, du fromage, des poivrons et des champignons.

Le menu « Taste of Italy » comprend d’autres variantes d’inspiration italienne des plats préférés de McDonald’s, comme le Beef Alfredo Burger qui ajoute de la sauce Alfredo et des œufs brouillés aux hamburgers, et le McSpicy Alfredo Burger, qui combine un morceau de cuisse de poulet épicé avec de la sauce Alfredo et du chili. sauce. Compte tenu du fait que la McPizza a été un tristement célèbre flop chez McDonald’s aux États-Unis dans les années 1990, il semble peu probable que les offres indonésiennes « Taste of Italy » atteignent le pays de naissance de McDonald’s.