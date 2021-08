McDonald’s retire une publicité “trompeuse” pour son quart de livre

McDonald’s a sorti une “annonce trompeuse pour son Quarter Pounder, après une bataille juridique qui a soulevé des questions sur le bœuf utilisé dans le hamburger. Selon le Daily Hive, McDonald’s a fait la promotion du repas en annonçant que le bœuf utilisé dans le sandwich est “d’origine durable . ” Cependant, en petits caractères, la société a déclaré que la viande est ” au moins 30 %… issue de sources durables certifiées “.

Cette certification a été délivrée par la Table ronde canadienne pour le bœuf durable. Animal Justice, un groupe à but non lucratif, avait des doutes à ce sujet, estimant qu’il était trompeur, et a demandé à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et au Bureau de la concurrence d’enquêter. “Le boeuf n’est pas vert, et essayer de duper les consommateurs en leur faisant croire le contraire peut être une publicité mensongère, ce qui est illégal”, a déclaré Camille Labchuk, un avocat qui est également directeur exécutif d’Animal Justice. « L’élevage de vaches pour l’alimentation est un facteur majeur du changement climatique d’origine humaine, ainsi que de la pollution de l’eau et de la perte de biodiversité. »

Je ne l’aime pas: #McDonalds tire une publicité trompeuse de Quarter Pounder https://t.co/QyodbMaDsy pic.twitter.com/NKpVr4X2Fb – Daily Hive Vancouver (@DailyHiveVan) 9 août 2021

Citant des estimations d’un rapport scientifique sur les émissions – qui a été réalisé par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) – Animal Justice a déclaré qu’environ 14,5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont produites par l’agriculture animale. C’est à peu près la même quantité que celle produite par « l’ensemble du secteur des transports ». McDonald’s a finalement retiré l’annonce, après que l’Agence canadienne d’inspection des aliments ait terminé son enquête.

L’entreprise a par la suite publié une déclaration à Daily Hive, déclarant : « Nous sommes fiers de notre engagement de longue date envers les fournisseurs, les éleveurs et les agriculteurs canadiens qui s’efforcent d’améliorer les pratiques de durabilité dans la façon dont le bœuf est produit. De leur gestion prudente de la terre et animaux à mettre en œuvre des pratiques d’élevage de premier plan qui aident à minimiser l’impact environnemental, nous croyons que notre nourriture, y compris le bœuf 100 % canadien utilisé dans nos galettes de bœuf, peut être produite d’une manière qui permet aux agriculteurs et aux communautés, aux animaux et à la planète de prospérer. En fin de compte, nous sommes membre de la Table ronde canadienne pour le bœuf durable (CRSB) depuis 2014 pour nous assurer que nous respectons notre engagement à soutenir l’élevage et la production de bœuf durables.

Mis à part le faux pa de Quarter Pounder, McDonald’s est toujours la plus grande chaîne de restauration rapide au monde et a même récemment lancé un tout nouveau repas. En partenariat avec le rappeur Saweetie, la société a récemment révélé un repas composé d’un Big Mac, d’un Chicken McNuggets 4 pièces, de frites moyennes, d’un Sprite moyen avec des sauces barbecue Saweetie ‘N Sour et acidulées. Cela vient après que la société ait déjà conclu des partenariats de repas avec Travis Scott J Balvin et BTS.