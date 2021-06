McDonald’s teste la technologie d’IA de style Siri au service au volant – .

“Bienvenue chez McDonald’s”, dit la voix à la Siri, saluant un client dans le service au volant. « Nous servons actuellement un menu limité, veuillez donc consulter le menu avant de commander. »

L’interaction humaine, exprimée par une interface d’IA à l’autre bout de l’écran de McDonald’s, pourrait ressembler à quelque chose d’un avenir dystopique. Mais cela se passe beaucoup maintenant, alors que les clients de plusieurs établissements de la région de Chicago du géant de la restauration rapide spécifient leur commande Mcdonald’s dans le service au volant de 10 sites de Windy City. Vous pouvez consulter l’expérience d’un utilisateur avec cette technologie ci-dessous, qui a été publiée sur TikTok et a fait l’objet de remarques du PDG de McDonald’s, Chris Kempczinski, cette semaine lors de la conférence sur les décisions stratégiques d’Alliance Bernstein. Une grande mise à jour qu’il a partagée : sur les sites qui utilisent des preneurs de commandes IA, McDonald’s constate une précision des commandes de 85 %.

Certains d’entre vous qui lisent cela, bien sûr, pourraient ricaner un peu, car l’adolescent maussade derrière le comptoir de restauration rapide typique n’a pas nécessairement lui-même le meilleur bilan en ce qui concerne l’exactitude des commandes que vous passez. Et oui, l’ambition ici de McDonald’s semble être de mettre en place des solutions technologiques telles que ce système de prise de commandes d’IA afin d’économiser éventuellement sur les coûts de main-d’œuvre – en d’autres termes, il ne faudra peut-être pas longtemps avant qu’un robot demande essentiellement vous par le haut-parleur si vous voulez des frites avec ça. Ou vous informant que la machine à crème glacée McDonald’s est cassée.

C'est la chose la plus dystopique que j'aie jamais vue en 27 ans de ma vie. 2020 c'est fou.

Kempczinski a reconnu le défi de former les travailleurs à rester en arrière et à laisser l’IA faire son travail, plutôt que de se lancer pour essayer d’aider la technologie à interpréter correctement les commandes des clients. C’est ainsi que la technologie s’améliorera, de sorte qu’elle pourra éventuellement être déployée à plus grande échelle au cours des deux prochaines années. “Maintenant, il y a un grand pas en avant pour passer de 10 restaurants à Chicago à 14 000 restaurants à travers les États-Unis, avec un nombre infini de permutations promotionnelles, de permutations de menus, de permutations de dialectes – et ainsi de suite”, a-t-il déclaré lors de la conférence.

Un employeur comme McDonald’s qui emploie des travailleurs à bas salaire pour effectuer des tâches comme retourner des hamburgers peut ne pas sembler être l’environnement idéal où l’innovation et la technologie peuvent prospérer. Mais comme le montre cette technologie d’IA, la restauration rapide omniprésente avec les arches dorées familières à l’extérieur se penche vers une technologie comme celle-ci, en partie pour réduire les coûts.

Kempczinski, par exemple, a ajouté que McDonald’s souhaite également faire le même genre de chose dans la cuisine, en automatisant certains de ses équipements comme les friteuses et les grils – ce qui est logique quand on pense au volume de hamburgers et de frites qu’il produit pour les clients chacun. journée. Cependant, cette technologie n’est pas aussi avancée, selon le PDG, et ne sera pas largement utilisée dans la chaîne avant au moins plusieurs années.

