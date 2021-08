McDonald’s teste un nouvel élément de menu pour une durée limitée

McDonald’s ajoute une touche au burger classique Quarter Pounder. La chaîne de restauration rapide bien-aimée a officiellement ajouté le Maple BBQ & Bacon Quarter Pounder au menu. Le hamburger fait suite à l’introduction en mars 2021 du Western BBQ Quarter Pounder, qui a été lancé au Canada en tant qu’élément de menu à durée limitée et a été décrit par la chaîne comme « piquant, juteux, savoureux et fumé ! »

Selon la description officielle de l’article de McDonald’s Canada, le quart de livre au bacon et au barbecue à l’érable comprend une galette de bœuf 100 % canadienne d’un quart de livre garnie d’une sauce barbecue crémeuse à l’érable, des lanières de bacon fumé au noyer, des oignons croustillants, deux tranches de fromage cheddar fondu et cornichons. Ces articles alléchants sont calés entre un petit pain garni de graines de sésame grillées. Le plat sonne à 670 calories. Foodgressing rapporte qu’il a été lancé début août aux côtés du Double Maple BBQ & Bacon Quarter Pounder, qui propose une galette de bœuf supplémentaire et 900 calories.

McDonald’s Canada présente un nouveau barbecue à l’érable et un quart de livre au bacon : https://t.co/9YA4mHzMH2 @McDonaldsCanada #canada #canadify pic.twitter.com/euGykMGblR – Canadify (@canadify1) 3 août 2021

Jusqu’à présent, le hamburger semble surtout être un succès. Un critique gastronomique de Foodgressing a écrit que « la sauce était bonne » et « avait un goût fumé, piquant et plus sucré ». Le critique a également félicité les oignons sur le hamburger, qui, selon eux, étaient “croustillants”. Quelqu’un sur Reddit a dit que “le hamburger est simple, l’érable est la meilleure partie”. Cependant, le burger n’a pas convaincu tout le monde, et certains ont dit que la « sauce à l’érable ne marche pas ». Certains ont même carrément surnommé le hamburger « grossier » et « terrible ».

Malheureusement pour les fans aux États-Unis, commander un quart de livre à l’érable et au bacon et peser sur le débat impliquera un passeport et un voyage à travers la frontière. À l’heure actuelle, le quart de livre BBQ à l’érable et bacon n’est disponible que dans les succursales McDonald’s du Canada. La chaîne n’a pas révélé s’il était prévu d’amener le plat au sud de la frontière ou s’il resterait simplement une exclusivité canadienne.

Ce n’est pas la première fois que McDonald’s ajoute du bacon à son hamburger bien-aimé. En janvier 2019, la chaîne de restauration rapide bien-aimée a dévoilé le Quarter Pounder Bacon Burger. Ce plat comportait un quart de livre surmonté de trois tranches de bacon fumé au bois de pommier épais. Il a fait ses débuts aux côtés du Big Mac Bacon Burger et des Cheesy Bacon Fries. Alors que ceux aux États-Unis ne pourront peut-être pas essayer le Maple BBQ & Bacon Quarter Pounder près d’eux, ils peuvent se rafraîchir avec une gorgée rafraîchissante de Hi-C Orange Lavaburst. McDonald’s a ramené la boisson au menu en février après des années de supplications de la part des fans.