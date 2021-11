McDonald’s TikTok Hack montre comment obtenir un sandwich au petit-déjeuner pour pas cher

L’équipe de médias sociaux Hellthyjunkfood a une page TikTok remplie à ras bord de hacks de restauration rapide qui peuvent aider les clients à obtenir des repas de toutes les grandes chaînes sans se faire arnaquer. Alors que la plupart de leurs vidéos accumulent régulièrement des milliers de vues, celle qu’ils ont publiée le 28 octobre a attiré une attention particulière. Leur vidéo McDonald’s Hack #25 montre comment vous pouvez obtenir un sandwich aux saucisses, aux œufs et au fromage beaucoup moins cher que vous ne le pensez.

Comme JP Lambiase l’a expliqué dans le clip, le Sausage McMuffin et le Sausage Biscuit coûtent tous les deux 1,19 $ et il leur manque tous les deux l’œuf. Mais même si un seul œuf est vraiment bon marché, un Sausage McMuffin avec un œuf peut coûter 3,79 $. Il serait en fait moins cher d’obtenir un Sausage McMuffin sans œuf, mais ensuite de commander un œuf plié pour 1 $ sur le côté pour économiser 2,60 $. Là encore, l’alternative la moins chère serait probablement d’acheter des muffins anglais, des saucisses et une douzaine d’œufs dans votre supermarché local et de simplement préparer les sandwichs à la maison.

@hellthyjunkfood Commandez un biscuit à la saucisse et ajoutez un #œuf sur le côté @McDonald’s pour la moitié du prix d’un biscuit à la saucisse avec œuf #foodhacks #foodhack #fyp #lifehack ♬ son original – HellthyJunkFood

Il convient également de noter que l’œuf plié que vous obtenez de McDonald’s n’est pas seulement l’œuf rond que vous obtenez dans leurs sandwichs, comme l’ont souligné de nombreux fans de Hellthyjunkfood. L’œuf plié n’est qu’un morceau carré d’œufs brouillés, tandis que l’œuf rond est un œuf au plat fraîchement préparé. De plus, les prix chez McDonald’s peuvent varier d’un État à l’autre et d’une ville à l’autre.

Dans une vidéo de piratage plus récente de McDonald’s, Hellthyjunkfood a déconseillé de commander une portion de Hotcakes chez McDonald’s. Ils peuvent coûter 3,69 $, mais vous pouvez obtenir un plateau de petits pains et de saucisses pour seulement 10 cents de plus. (Ou vous pouvez également acheter une grande boîte de mélange à crêpes dans un supermarché pour un meilleur rapport qualité-prix et faire des crêpes à la maison.)

Alors que les Américains pourraient apprécier le menu de leur petit-déjeuner McDonald’s, une autre utilisatrice de TikTok, @Adele_collette, est devenue virale lorsqu’elle a partagé une vidéo des miniatures Puchi Pancakes que vous pouvez obtenir chez McDonald’s au Japon. Une seule commande comprend sept petites crêpes et un paquet de crème et de sirop de pomme dans un emballage pratique. Il suffit de presser le petit paquet et le sirop et la crème sortent. Vous pouvez également obtenir le Chicken Crisp McMuffin chez McDonald’s Japon, mais vous ne trouverez pas ce sandwich aux États-Unis.